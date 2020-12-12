看原物料蠢蠢欲動 謝金河：市場對疫後經濟復甦有期待
看原物料蠢蠢欲動 謝金河：市場對疫後經濟復甦有期待
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-12 08:50:48
今年2020年接近尾聲，財訊傳媒董事長謝金河po文提到，大家都認為這是史上最差的年代，但年終疫苗問世，大家又開始對2021年充滿期待。尤其今年全球經濟面臨巨大撞擊，但資本市場卻走出大行情。他進一步表示，「春江水暖鴨先知，原物料價格蠢動，最近非鐵金屬價格顯著上揚，這是對實體經濟復甦的期待。」認為明年台股可能不會只有台積電獨舞！
財訊傳媒董事長謝金河今（12）日po文，表示面對即將來臨的2021，市場正在尋找新的焦距，一個可能是對未來經濟復甦的憧憬。尤其今年疫情帶來恐懼，經濟出現斷崖式下跌，中國大陸首季是負6.8%，美國第二季是負31.4%，歐元區是負12.1%，對照低基期，經濟將出現跳躍式成長，明年上半年，全球經濟增長可能非常亮眼，這時候對上已經大幅上升的股市，會出現什麼化學效應？這是一個大題目。二是實體經濟的復甦，如果疫苗奏效，全球經濟復甦腳步會加快，尤其是窒息了的人類跨國流動會重新啟動，這又會給大家帶來新的感受，投資市場也會出現很大的效應。他強調，這當中，春江水暖鴨先知，原物料價格蠢動，最近非鐵金屬價格顯著上揚，這是對實體經濟復甦的期待。
謝金河指出，這個禮拜，首先是油價上漲，3月期油一度變負值，11日北海布蘭特原油上了50美元，WTI也到47美元，油價動了。接著是非鐵金屬，銅價從4601.88美元漲到7878美元，鋁價從1412.9到2060美元，鉛，錫，鎳，鋅等也有明顯上漲。
他說，最近美國股市漲最多的不是科技股，而是原物料股，像美國鋼鐵這幾個月從4.54漲到20美元，美國鋁業從5.16漲到24.17美元，這些蟄伏十年的原物料股一漲好幾倍，這可能給台灣帶來啓示。
謝金河表示，今年我們都說台股是台積電獨舞的一個人舞林，明年這個局面可能會有很大改變，也許山林中猴子成群，像今年貨櫃航運的景氣，很可能是非常重要的起身炮！