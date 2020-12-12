人神共憤！韓「素媛案」兇犯趙斗淳出獄　遭憤怒民眾圍剿

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報導指出，趙斗淳出獄前被戴上了電子腳鐐，還在其住處安裝數千個監視設備，好讓他出獄後仍繼續受到監管，難以再犯案。不過對南韓民眾來說， 12 年的徒刑實在太過輕微，在趙斗淳出獄這天，首爾南部監獄外聚集了超過百名民眾，高喊「判趙斗淳死刑」、「趙斗淳去死」、「下地獄」，並向趙斗淳的座車扔擲雞蛋。
2008 年 12 月 11 日早上， 8 歲的小學生娜英（化名）在上學途中遭趙斗淳強行拐帶，以極其殘忍的手法性侵，造成女童骨盆骨折、大小腸流出體外、肛門與性器官 80％ 壞死，一輩子都要靠人工尿袋和人工肛門才能如廁。案件甚至在 2013 年被翻拍成電影《素媛》（台譯《希望：為愛重生》），講述家屬與受害人治癒傷痛的故事，也變相對政府施加壓力，承諾加重處罰。
公開資料顯示，趙斗淳在犯下 2008 年的駭人罪行前，就已經有多達 17 項前科，包含性侵、傷害致死等罪，也坐過幾年牢。在京畿道慘案發生時，由於南韓有期徒刑最長只有 15 年，加上法官判定趙斗淳精神狀態不穩定，最後只判他服刑 12 年判決，引發公憤。報導也稱，趙斗淳在獄中仍多次展現暴力和性傾向，連同住的獄友都不相信他會真的悔過。
對於趙斗淳刑滿出獄，安山民眾人心惶惶，不少人都認為趙斗淳極有可能再度犯案，當年的受害女童一家也因畏懼而在近期搬離該地。
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