中天下架　藍營齊聲批蔡英文政府　籲二次民主革命

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前總統馬英九指出，民進黨曾為紀念與追求「百分之百言論自由」，在二次執政後把每年4月7日鄭南榕自焚日定為「言論自由日」。2019年6月13日，蔡英文總統抨擊香港政府壓制言論自由，強調台灣會撐香港。但蔡總統的話言猶在耳，2020年12月11日卻是台灣中天新聞台在電視頻道上的最後一天，「蔡總統說一套、做一套，做出只有極權國家才會關閉新聞台、打壓言論自由的醜事，把她聲稱要捍衛的民主自由，推落深淵」。
前高雄市長韓國瑜表示，中天電視台是因為得罪執政黨，所以遭到關門的命運。他呼籲所有熱愛台灣新聞自由與以台灣民主為驕傲的好朋友們，提醒未來還有漫長的路要走，希望大家一起堅持不懈，支持台灣的新聞自由與民主。
國民黨立委李德維以行動表達抗議，他在11日於立法院議場質詢行政院長蘇貞昌時，在個人質詢的最後一分鐘，戴起口罩噤聲不語，表達言論自由已死，同時在議場的大型顯示器播放黑畫面與白絲帶，表達對行政部門和NCC（國家通訊傳播委員會）的不滿。
國民黨前立委孫大千12日表示，台灣告別的不是中天新聞，告別的是可貴的新聞自由。從中天新聞關台的這一刻起，台灣進入民主的黑暗時代，民進黨已經徹底成為一個獨裁政權，台灣需要進行第二次民主革命。