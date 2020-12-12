中天下架　藍營齊聲批蔡英文政府　籲二次民主革命

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中天下架　藍營齊聲批蔡英文政府　籲二次民主革命

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-12-12 09:39:20｜update2020-12-12 09:42:37

▲中天新聞台換照失敗。（圖／中天提供）
▲中天新聞台從12日起正式下架有線電視頻道，藍營政治人物齊聲譴責蔡英文政府干預新聞和言論自由。圖為中天電視台。（ 圖／中天提供 ）
中天新聞台從今天(12)起正式下架有線電視頻道，轉戰網路平台，藍營政治人物感嘆台灣的新聞自由已死，齊聲譴責蔡英文政府干預新聞與言論自由，主張台灣需要進行第二次民主革命。。
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國民黨主席江啟臣表示，12月11日是台灣解嚴33年後，民主史上最沉痛黑暗的一天。中天新聞台被強行退出有線電視頻道，是民主社會的重大倒退，更宣告新聞自由在台灣已經死亡。今天政府強行剝奪的，不只是一家新聞台播送的權利，更是上百萬廣大收視者的權益。人民不要一言堂，渴望有人替他們說「政府不願意說的話」，關掉一家26年來始終不對所有「執政黨」退讓的新聞台，就是想在這個開放的社會，把人民的喉舌毒啞，把人民的眼睛弄瞎。
前總統馬英九指出，民進黨曾為紀念與追求「百分之百言論自由」，在二次執政後把每年4月7日鄭南榕自焚日定為「言論自由日」。2019年6月13日，蔡英文總統抨擊香港政府壓制言論自由，強調台灣會撐香港。但蔡總統的話言猶在耳，2020年12月11日卻是台灣中天新聞台在電視頻道上的最後一天，「蔡總統說一套、做一套，做出只有極權國家才會關閉新聞台、打壓言論自由的醜事，把她聲稱要捍衛的民主自由，推落深淵」。

前高雄市長韓國瑜表示，中天電視台是因為得罪執政黨，所以遭到關門的命運。他呼籲所有熱愛台灣新聞自由與以台灣民主為驕傲的好朋友們，提醒未來還有漫長的路要走，希望大家一起堅持不懈，支持台灣的新聞自由與民主。

國民黨立委李德維以行動表達抗議，他在11日於立法院議場質詢行政院長蘇貞昌時，在個人質詢的最後一分鐘，戴起口罩噤聲不語，表達言論自由已死，同時在議場的大型顯示器播放黑畫面與白絲帶，表達對行政部門和NCC（國家通訊傳播委員會）的不滿。
國民黨前立委孫大千12日表示，台灣告別的不是中天新聞，告別的是可貴的新聞自由。從中天新聞關台的這一刻起，台灣進入民主的黑暗時代，民進黨已經徹底成為一個獨裁政權，台灣需要進行第二次民主革命。
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