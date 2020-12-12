中天新聞轉全網路 主播變活潑與網友互動、聊天
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-12 09:55:46｜update2020-12-12 09:59:20
中天新聞今（12）日轉戰全網路第一天，觀察上午9點過後，觀看線上24小時直播新聞的人有超過3萬1千人，而訂閱人數也從昨晚183萬人來到188萬人。值得注意的是，主播播報方式變得活潑，不僅要網友在留言區留言，還跟網友聊天，有主播也分享自己綽號「中天小湯唯」、「小湯圓」的由來。
今（12）日午夜過後，中天新聞台所屬的52頻道執照正式到期。直到國家通訊傳播委員會NCC通過各業者提出的頻道變更案前，52頻道將暫時保持「空頻」，各系統業者也將以「跳頻」處理。至於中天新聞台則喊出會重新出發，要跨入新媒體時代元年，並訂下年底前網路平台的訂閱數要達到200萬。而今日中天第一天轉成全網媒，觀察上午9點過後，觀看線上24小時直播新聞的人有超過3萬1千人，而訂閱人數也從昨晚183萬人來到188萬人。由於轉戰全網路，主播播報氣氛也變得活潑，不僅時不時要網友在留言區留言，也會跟網友互動。主播孫怡琳甚至跟網友聊天，分享她在中天有小湯唯的稱號，因為化妝師說她化起妝來跟湯唯有點神似，但網友歪樓說是「小湯圓」，她也在播報現場調侃自己得到「小湯圓」綽號。