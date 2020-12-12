快訊／新增8名境外移入個案　下午2點說明

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快訊／新增8名境外移入個案　下午2點說明

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-12 10:04:45

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，針對境外移入個案做說明。（圖／攝影記者朱永強）
▲中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，今（12）日14:00召開臨時記者會，由醫療應變組羅一鈞副組長說明新增8名境外移入個案。（圖／攝影記者朱永強，NOWnews今日新聞資料照片）
中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，今（12）日14:00召開臨時記者會，由醫療應變組羅一鈞副組長說明新增8名境外移入個案。
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中央流行疫情指揮中心昨（11）日指出國內新增1例境外移入COVID-19確定病例，為本國籍20多歲女性(案726)，自美國入境。截至目前國內累計有725例確診，分別為633例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、595人解除隔離、123人住院隔離中。
新加坡政府今日宣布，18日起將正式開放來自台灣的短期旅客入境，只要核酸檢測陰性，即可免隔離外出活動，對於這項好消息，指揮中心發言人莊人祥表示，新加坡雖然被我方列為是「低風險國家」，但民眾出國前仍需自行評估風險，由於考量現正值秋冬疫情嚴峻時刻，暫不考慮互惠開放。

先前國內出現一名染疫的浙江台商（案719），因為入境第12天才發病，再加上居住的防疫旅館其他樓層，有一名德國的境外移入確診個案，引發各界對於他是本土個案的疑慮。但莊人祥提到，防疫旅館共14位人員進行採檢，不管是血清抗體，還是核酸檢驗都是陰性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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