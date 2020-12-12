川普又吃癟！最高法院駁回德州對4州之選舉訴訟：管太遠
川普又吃癟！最高法院駁回德州對4州之選舉訴訟：管太遠
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-12 10:04:46｜update2020-12-12 10:09:37
美國德州日前向最高法院提起選舉訴訟，要求推翻喬治亞州、密西根州、賓州和威斯康辛州的大選結果，但最高法院於當地時間 11 日宣布駁回此訴訟，指出德州缺乏司法權利控告其他州份。
綜合外媒報導，德州的共和黨籍檢察長派克斯頓（ Ken Paxton ）， 8 日以投票程序違憲為由，要求最高法院推翻前述 4 個關鍵搖擺州的選舉結果，川普和 17 州力挺此舉動，並有 106 名共和黨國會議員連署響應。然而，最高法院 11 日頒布的命令解釋道，德州未能展示出對其他州舉行選舉的方式有司法審判權限內的利益， 2 位保守派大法官阿利托（ Samuel Alito ）和托馬斯（ Clarence Thomas ）表示，容許德州提出申訴，但不會批准其他救濟，也不會禁止其他州宣布選舉結果。德州大學法學教授史蒂夫·弗拉德克（ Steve Vladeck ）向《 CNN 》表示，從法律的角度來看，戲已經差不多唱完了。過去 5 週，聯邦法院和州法院回絕了川普團隊大部分的請求，由於倉促撰寫的文件錯誤百出，許多指控選舉舞弊的論點都來自於傳言或猜測，被認為缺乏說服力。
目前白宮方面暫時沒有回應，但民主黨總統當選人拜登（ Joe Biden ）的發言人表示，對最高法院駁回「沒有事實根據」的訴訟並不意外。
按照美國法律規定，選舉人團會在 14 日依各州普選結果投票，明年 1 月初由國會統計選舉人票並正式宣布選舉結果，依目前的狀況來看，拜登應無疑問會入主白宮。