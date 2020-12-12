羅智強點名蔡其昌 是立法院護航萊豬的「藏鏡人」
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-12-12 10:21:02｜update2020-12-12 10:22:01
台北市議員羅智強繼鎖定罷免民進黨立委吳思瑤之後，今天(12)他繼續點名立法院副院長蔡其昌在立法院「壓陣」，民進黨全體立委才會肆無忌憚，全力護航萊豬。不過蔡其昌認為，立委的工作就是在質詢台上監督，國民黨立委長期杯葛，不知道這種立委選出來做什麼？
羅智強指出，民間團體調查民進黨立委個人是否支持廢止萊豬行政命令，只有一個民進黨立委匿名力挺萊豬闖關，宣示不轉彎，其他都不敢表態。他不知道那個「不轉彎、執意護航萊豬」的立委是誰，但他知道有一個人，曾經非常囂張對近七成反萊豬的民意對嗆，並喊出「不會轉彎」的人，那就是立法院副院長蔡其昌。羅智強說，蔡其昌在10月14日全國反萊豬民意沸騰時曾接受媒體訪問，直接宣示「開放萊豬，不會轉彎」，由此可見萊豬立委的靈魂人物就是蔡其昌。羅智強認為，如果陳柏惟是衝在前線的天字一號打手，那麼蔡其昌就是躲在後面指揮的藏鏡人，「這台中萊委二人組，可以說是立法院中背叛台中市民、挺萊豬的首惡」。
羅智強表示，蔡其昌比陳柏惟更可惡，因為有他在立法院「壓陣不轉彎」，其他民進黨立委才會全力護航萊豬到底，蔡其昌未來還想選台中市長，他問「台中人，你不憤怒嗎？」對於被點名，蔡其昌曾公開表示，國民黨立院黨團狂打萊豬議題，多次杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，他指出「立委的工作就是在質詢台上監督，現在國民黨立委是把自己的手跟腳綁起來，不知道這種立委選出來做什麼？」