2020台灣「熱門App排行」曝！冠軍打敗LINE 下載量驚人
2020台灣「熱門App排行」曝！冠軍打敗LINE 下載量驚人
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 10:39:29
隨著智慧型手機普及，現代人幾乎人手一機，大多民眾使用手機除了通訊之外，還會瀏覽社群軟體、網購、玩遊戲和追劇等，其中通訊軟體LINE更成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道。對此，蘋果2日公布2020年的台灣區域熱門下載App排行榜，第一名App以308萬次下載量打敗LINE。
蘋果網站近日公布2020年度精選熱門App排行，第一名為「全民健保行動快易通 | 健康存摺」，第二名是「foodpanda線上美食訂購及生鮮雜貨外送」，民眾最常使用的社交軟體「LINE」排名第三，接著依序是「YouTube」、「藝FUN券」、「OPEN POINT」、「蝦皮購物」、「Facebook」、「Messenger」、「Google地圖」、「Instagram」、「Uber Eats」，可以看出大多是社交軟體和日常生活相關App。據悉，「全民健保行動快易通 | 健康存摺」不僅在App Store擁有高下載量，2020年度在Google play應用程式商店也創下高達418萬的下載人次，全年估計逾700萬人次下載。
事實上，「全民健保行動快易通 | 健康存摺」是中央健康保險署開發的一款應用程式，民眾可透過Google play及Apple store搜尋「健保快易通」、「健康存摺」下載，通過認證後即可用手機使用各項健保服務，年初為因應口罩實名制，「口罩查詢」連結至「口罩供需平台」，提供代售口罩之健保特約藥局及衛生所等販售據點位置資訊、各家販售點口罩剩餘數量查詢等資訊。此外，「健康存摺」還提供查詢個人健康資料，包括就醫紀錄、手術、用藥、檢驗檢查資料、生理量測紀錄、就醫提醒、過敏、器官捐贈及安寧緩和醫療意願等功能；「行動櫃檯」則可查詢個人未繳納健保費、繳納紀錄，也可以啟動繳費提醒功能或線上申辦健保卡等。（編輯：賴詠璿）