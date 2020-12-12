黃明志前進金門拍攝新曲MV 楊鎮浯拎雞排、珍奶探班
黃明志前進金門拍攝新曲MV 楊鎮浯拎雞排、珍奶探班
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-12-12 11:21:06
馬來西亞「創作鬼才」黃明志為了拍攝新曲MV，昨(11)日與專屬攝影團隊前進金門水頭聚落取景，金縣長楊鎮浯悄悄拎著宵夜探班，這是繼9月27日深夜兩人在金門KTV飆唱《飄向北方》後再度在金門合體。
黃明志即將推出最新華語歌曲，雖然曲風與歌曲內容尚未曝光，但MV場景完整收錄金城后浦老街、城隍廟、武廟、總兵署、靈濟寺、存德中藥行、水頭碼頭、金水國小與風獅爺文物坊等金門各知名景點與古剎，似乎已經透露出一些端倪。楊鎮浯在探班時表示，今年9月27日深夜在金門KTV直播飆唱成名代表作《飄向北方》，並為金門縣政府辦理的「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動大打廣告，身兼破億點閱率網紅的黃明志，成功吸引大量歌迷與粉絲關注，為疫後期間的金門，帶動觀光旅遊熱潮。楊鎮浯說，金門觀光旅遊特色包羅萬象，擁有閩南文化、僑鄉文化、自然生態與戰役史蹟等四大元素，相信金門的美，可以讓黃明志的新曲MV更多采多姿，也希望透過黃明志新曲MV的推出，可以讓更多的亞洲歌迷能夠看見金門迷人的景色，並歡迎來到金門這座島嶼尋找MV各個場景。