台股近日拉回為漲多修正　專家：基本面仍有撐

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對於近日拉回，廖哲宏表示，這是漲多後正常的技術面修正，未來仍正向看待基本面，並預期基本面將為股市帶來一定支撐與動能，短線上建議可先觀察五日線與月線支撐，布局重點仍以選股為優先。
國際情勢方面，廖哲宏指出，近日美股出現波動，主要原因之一是受美國財長梅努欽和眾議院長佩洛西共同磋商兩黨推出的 9080 億美元紓困計畫法案受阻影響所致。
不過，廖哲宏表示，近期肺炎疫苗突破新聞讓各機構對於2021年GDP展望正向，加上近期中國公布11月份PMI達52.1%, 相較10月份51.4%持續提升，顯示中國製造業持續復甦。整體而言總體展望仍然正面，惟須持續關注肺炎疫情、各國紓困專案及肺炎疫苗進展。
觀察近期法說，廖哲宏表示，需求於下半年明顯回溫，近期車用復甦尤其明顯，目前零組件供應吃緊從先前的八吋晶圓、面板、驅動IC，以及電源管理IC，擴充到記憶體以及MCU，尤其NOR Flash以及niche DRAM。近期並觀察到12吋晶圓代工需求強勁回升，原本產能利用率相對低的28奈米，近期產能利用率也呈現滿載。而除了科技零組件外，近期海運供不應求，紛紛漲價，也是全球景氣復甦的櫥窗之一。
永豐投顧則認為，先前美股大漲為疫苗三期臨床數據樂觀，而施打進度亦超乎預期，後續投資者關注焦點則為施打者是否有不良反應，由於先前期望過高，如今稍有不良反應將放大檢視，疫苗激情推升股市動力可能暫時冷卻下來。
另外，永豐投顧也說，雖然短線外資可能因為聖誕節放假而期貨轉為淨空單、行情多空不明，但在晶圓龍頭業績強力支撐下，股價可望持穩，指數修正幅度有限，預期14,000點可望有守，但在選股部分，題材股消風危機大，盡量不碰，選股仍以低基期、明年可望有新題材有成長契機的個股為主。