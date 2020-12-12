江啟臣再邀蔡英文辯論　已質詢完「一問三不知」蘇貞昌

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江啟臣再邀蔡英文辯論　已質詢完「一問三不知」蘇貞昌

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-12-12 10:51:20

行政院長蘇貞昌20日再次到立法院嘗試施政報告並備質詢，但在國民黨杯葛下，他依舊無法上台。國民黨主席江啟臣表示「因為蘇貞昌不尊重在野、不懂得謙卑」、「杯葛不是沒有理由」。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.20）
▲國民黨主席江啟臣再度公開邀請民進黨主席蔡英文辯論，因為他已經在立法院質詢完行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳弘志攝）
國民黨主席江啟臣今天(12)再度公開邀請民進黨主席蔡英文辯論，因為他已經在立法院質詢完行政院長蘇貞昌，但蘇「一問三不知」，他呼籲蔡英文是到了「出來面對的時候」，不要再推諉。
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以下是江啟臣在臉書發表他再度邀請蔡英文辯論的理由全文：
人民受夠了  出來面對的時候到了。

面對在野黨辯論的邀請，蔡總統用蔡主席的身分說「我沒有躲藏任何議題」、「他應該盡立委的責任，到立法院去做質詢，釐清政策方向跟事實，這樣子才能有一個好的政策上的討論」。

我的施政總質詢已經結束，行政院院長蘇貞昌在立法院備詢時，連何時得知萊豬開放政策、何時開始參與，都無法說清楚、講明白，根本無法達到政策討論的目的，因為決定開放萊豬的是蔡總統。

總統任命的行政院長不知道政策規畫期程、法定的食安會報違法不召開、國際經貿法規不熟悉，面對立委質疑實問虛答，甚至答非所問，這是總統任命的行政院長，代表總統執行國家政策，結果是一問三不知，因為我們的總統，只是把行政院長當成自己的遮羞布。

蔡主席說要先國後黨，以中華民國總統身分決定國家政策，卻將責任推給行政院院長，不願直接面對人民，面對在野黨提出公開辯論的邀請，卻以國家體制推諉卸責，不正是執政的傲慢？當您用主席的身分發言，用總統身分閃躲政策辯論的邀請，這是一再強調要謙卑傾聽的蔡英文嗎？
我依據國家憲政體制，盡了立委責任，質詢了行政院長，但卻沒有得到對政策的清楚說明，身為總統和執政黨黨主席，做出萊豬開放決定的您，是不是該接受辯論邀請？直接面對民意，向社會大眾說清楚、講明白？
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