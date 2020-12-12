江啟臣再邀蔡英文辯論　已質詢完「一問三不知」蘇貞昌

我是廣告 請繼續往下閱讀
人民受夠了 出來面對的時候到了。
面對在野黨辯論的邀請，蔡總統用蔡主席的身分說「我沒有躲藏任何議題」、「他應該盡立委的責任，到立法院去做質詢，釐清政策方向跟事實，這樣子才能有一個好的政策上的討論」。
我的施政總質詢已經結束，行政院院長蘇貞昌在立法院備詢時，連何時得知萊豬開放政策、何時開始參與，都無法說清楚、講明白，根本無法達到政策討論的目的，因為決定開放萊豬的是蔡總統。
總統任命的行政院長不知道政策規畫期程、法定的食安會報違法不召開、國際經貿法規不熟悉，面對立委質疑實問虛答，甚至答非所問，這是總統任命的行政院長，代表總統執行國家政策，結果是一問三不知，因為我們的總統，只是把行政院長當成自己的遮羞布。
蔡主席說要先國後黨，以中華民國總統身分決定國家政策，卻將責任推給行政院院長，不願直接面對人民，面對在野黨提出公開辯論的邀請，卻以國家體制推諉卸責，不正是執政的傲慢？當您用主席的身分發言，用總統身分閃躲政策辯論的邀請，這是一再強調要謙卑傾聽的蔡英文嗎？
我依據國家憲政體制，盡了立委責任，質詢了行政院長，但卻沒有得到對政策的清楚說明，身為總統和執政黨黨主席，做出萊豬開放決定的您，是不是該接受辯論邀請？直接面對民意，向社會大眾說清楚、講明白？