中天轉戰YouTube能撐多久？鄉民揪2生存關鍵：危機當轉機

中天新聞台歷經換照申請失敗、假處分遭駁回後，於昨（11）日晚間11時59分確定證照到期，將轉往網路發展，而轉戰全網路第一天，訂閱人數就從昨晚183萬人來到188萬人，逼近200萬大關，這也讓不少鄉民好奇「中天新聞台轉戰YouTube能撐多久？」，對此網友們也紛紛發表看法，點出存活關鍵掀起熱議。

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這名網友在PTT的八卦版發文提問，想了解中天新聞轉到YouTube上經營「能撐多久？」，他表示自己沒有特定立場，只是客觀的好奇像電視台轉到YouTube這個戰場上的差異，「因為YouTube和電視的觀看人數，應該還是有差吧？我看中天的主播和工作人員超多的，在YouTube上的廣告收入真的能撐的起來這麼多人的生計嗎？」。

▲中天新聞台今（12）日凌晨0時正式關台。（圖／記者林調遜攝 ,2020.12.12）

不僅如此，他也補充另一個疑問「中天應該不至於YouTube 都被禁止吧？」，貼文也掀起眾人討論，有網友就認為中天新聞台轉戰YouTube是「危機當轉機」，只要能把握原有觀眾口味、將主播轉型網紅身分，這麼一來轉型就不會遇到特別大的危機，「可能要推一堆主播，每個主播都自己一台這樣」、「或許用原本媒體的組織加上與網紅的合作比較能撐吧」、「中天不缺美女帥哥主播，一個比一個忠誠。以網紅身分上遍電視，開發人氣、觀眾群」。

此外，也有網友就點出YouTube上中天新聞台的優勢，「有超高訂閱流量，廣告&置入生意沒意外更大，製作上無拘束」、「我們沒必要幫中天擔心，這次把中天趕離電視，反而讓他成為第一個全面採用新視媒的媒體」、「將來的第四台一定都會沒人看，網路才是媒體黑船」、「電視台的節目很多都丟到YouTube了，想看就看根本不用被綁在第四台的固定時間才能看，畫質又好」。

至於52頻道目前則由NCC與地方政府仍在審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理，也就是民眾轉台時，51台會直接跳往53台。（編輯：楊智傑）