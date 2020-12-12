P聯盟／夢想家主場留彰化　推出「大佛鎮守」T恤

福爾摩沙台新夢想家籃球隊11日於彰化縣議會舉行開賽記者會，彰化縣縣長王惠美、彰化縣議長謝典林皆親自出席，並由彰化縣政府與台新夢想家進行合作簽署儀式，象徵新球季將從彰化出發，挑戰全新的P聯盟。

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台新夢想家於2017成軍並立基於彰化，征戰東南亞職業籃球聯賽，場上球員努力奮戰，場下球團也積極經營彰化主場，吸引大批外地球迷前來朝聖。新一季台新夢想家將挑戰P聯盟，在球季開打前球團特別感謝彰化縣政府與在地鄉親三年來的大力相挺與支持，本季台新夢想家將會有八場主場賽事於彰化縣立體育館舉行，期盼持續為彰化帶來人潮與商機。