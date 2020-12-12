P聯盟／夢想家主場留彰化　推出「大佛鎮守」T恤

福爾摩沙台新夢想家籃球隊11日於彰化縣議會舉行開賽記者會，彰化縣縣長王惠美、彰化縣議長謝典林皆親自出席，並由彰化縣政府與台新夢想家進行合作簽署儀式，象徵新球季將從彰化出發，挑戰全新的P聯盟。
台新夢想家於2017成軍並立基於彰化，征戰東南亞職業籃球聯賽，場上球員努力奮戰，場下球團也積極經營彰化主場，吸引大批外地球迷前來朝聖。新一季台新夢想家將挑戰P聯盟，在球季開打前球團特別感謝彰化縣政府與在地鄉親三年來的大力相挺與支持，本季台新夢想家將會有八場主場賽事於彰化縣立體育館舉行，期盼持續為彰化帶來人潮與商機。
結合在地企業力量深耕 球員立足彰化全心參戰
本季夢想家與台新銀行進行冠名合作，新賽季將會披上「台新夢想家」戰袍參戰。台新 夢想家董事長張承中表示，非常感謝台新銀行的大力相挺，台新銀行就如同泰山企業、 曼黛瑪蓮等彰化在地企業一樣支持夢想家，張董事長更特別說道，「雖夢想家受到台新 銀行的冠名支持，但現在的台新夢想家，仍是那支四年前從彰化出發、從零到有的夢想 家，對於籃球發展的夢想沒變，認同彰化的心意也不變。」
在球隊陣容方面，除了與黃金世代成員楊敬敏、田壘再續前緣，也找來「寶島魔獸」李 德威捍衛禁區，更有「UBA FMVP」林俊吉、譚傑龍、楊盛硯、陳振傑等多位年輕好手加 盟。其中楊盛硯為彰化溪湖人，去年他於 CBA 選秀會被新疆廣匯挑選入隊，今年回台後 便選擇加入台新夢想家，對於能夠回家打球他也表示非常興奮，「很期待能夠在滿場彰 化球迷們的面前打出精采的比賽!」除此之外，本土中鋒好手李德威也為了要專注於賽 場上，舉家搬至彰化生活，展現全力拚戰的決心;台英混血譚傑龍更是將戶籍遷至彰化， 未來將會在彰化縣一同為籃球運動努力。