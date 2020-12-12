影／2020光雕節特色口罩　防疫Fun「罩」

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絢麗又奇幻的視覺燈光，即將投射在中臺灣最古老最具指標性的教堂，搭配著立體環繞的聲光音效，精心設計的視覺動畫衝擊；埔心傳奇人物的故事，特有的在地產業與福佬客家文化、莊嚴神聖的教堂在此時此刻變成了最大台的戶外電視機，帶給大家在聖誕節享受充滿愛與感動的羅厝天主堂光雕秀。
行政院中部辦公室副執行長洪宗熠指出，彰化羅厝教堂與屏東萬金教堂、高雄天主教玫瑰堂都是臺灣歷史悠久的宗教聖殿；全球受新冠肺炎疫情衝擊，許多國家封城、宵禁、停課，甚至禁止民眾出入，臺灣卻能正常生活、舉辦各項活動，被世界刮目相看，行政院中部辦公室也為這活動特別設計了非常漂亮的口罩，要送給參加活動的鄉親，讓節慶活動舉辦與防疫能兼顧。
張乘瑜說，今年疫情肆虐，許多國家還在實施封城管制，台灣民眾防疫做得好，才讓羅厝光雕節可以順利舉辦，也剛好藉由耶誕節的時間，為民眾祈福，帶來愛與感動，還能推廣羅厝天主教堂的觀光文化特色，並為地方休閒產業帶來豐沛的經濟效益。
羅厝天主教堂建於西元1877年，是中部地區最早創建的聖堂，歷經兩次重大修建，外觀呈現歐洲風格，在歷代神父努力推動教務之下，中部第一所孤兒院、第一條柏油路和游泳池因而設立和產生，後來台灣戒嚴時期政治犯陳菊被帶到羅厝天主教堂藏匿，讓這座鄉間教堂知名度飆升。
12月19日將舉辦「新埔心百年情農村樂活Fun心遊」主題活動，當天下午2點起，免費招待品嘗在地美食，逛農民市集等攤位，夜間觀賞光雕秀，來打卡就送紀念款彩色醫療用口罩，限量1000片，還有機會抽中液晶電視等大獎。