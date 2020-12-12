公私協力護環境 中市府推「海陸三拼認養」創優質生活
公私協力護環境 中市府推「海陸三拼認養」創優質生活
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-12 12:50:00
台中市政府環保局持續推動「新好台中 海陸三拚認養」方案，鼓勵公、私團體認養公廁、空地綠美化、海岸淨灘，並捐贈衛生紙、消毒液、清掃用具等耗材及維護管理經費，今年響應家數共72家，較往年增加，認養經費達120萬元，公私協力守護市容，營造永續優質的生活環境品質。
環保局代理局長陳宏益表示，今年受疫情影響取消辦理宣導說明會，改透過寄送公文、文宣或專人電話，邀請中市在地知名企業、團體參與海岸線、公廁及綠美地認養行動﹔中市海岸線開放認養25公里，已全數認養，並定期辦理淨灘活動，認養家數從去年28家，增至今年42家，認養家數成長1.5倍。另外，環保局列管公部門公廁3,000座，自107年起積極爭取環保署補助，改善老舊公廁硬體設施，推動企業認養，提升公廁維護管理品質，認養家數從去年6家認養107座，今年增至17家認養176座，認養家數成長2.8倍；綠美地原無認養家數，今年成功媒合13家在地企業認養，挹注維護管理經費達54萬元。陳宏益強調，市府持續推廣「新好台中 海陸三拼認養」，盼結合社會資源，注入民間多元創意與活力，共創政府、民間、企業三贏，期望未來有更多企業願意投入資金、物力或人力共同參與，讓市民擁有清新綠意的休閒環境、優質公廁及藍色海岸。