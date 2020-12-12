日本東京等5地病床吃緊　已達最嚴重階段

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其中最嚴重的第4階段，可能因為發生爆炸性疫情擴散，造成醫療體系陷入失靈狀態。
日本政府厚生勞動省指出，就全國平均來看，到本月8日的「目前最大限度可掌握專用病床的使用率」為32.7%。這個數字一週來就增加2.6個百分點。
從地區別來看，兵庫縣以68.9%居冠、北海道55.1%居次、高知縣53.5%排名第3，都已超過50%的第4階段指標；如果單看重症病床使用率，大阪府57.9%和東京都55%，也都超過50%的第4階段指標。
另外，包括沖繩縣、愛知縣、神奈川縣等19縣，目前專用病床使用率也都超過20%的第3階段指標。
就在日本疫情緊張的情況下，中央政府推動的振興旅遊方案Go To Travel（去旅行）是否應繼續實施，也成為各界關注焦點。
報導指出，日本政府日前已將疫情嚴重的大阪市與札幌市排除適用Go To Travel，但期限只到本月15日止，由於分科委員會昨天建議，疫情居高不下的地區應被排除在振興方案外，因此日本政府有意在下週舉行對策本部會議，跟相關地方政府合作因應。
在大阪市的部分，大阪府知事吉村洋文已表達目前情況難以重啟Go To Travel，正規劃延長排除適用期間；札幌市政府將在關注疫情與醫療能量等狀況下，並跟北海道知事鈴木直道確認後，做出最後判斷。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1091212