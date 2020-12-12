「謝長廷有跟我表達日方關切」 蔡英文：政府沒討論核食
「謝長廷有跟我表達日方關切」 蔡英文：政府沒討論核食
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-12-12 11:35:15
駐日代表謝長廷日前返國，大方坦承「就是要回來談核食進口」，目前證實和他見面過的政府官員包括衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花及國安會秘書長顧立雄。今（12）日總統蔡英文也表示，已經和謝長廷見面討論過，謝也表達日方關切核食進口，但蔡英文說「政府在這個階段沒有討論福島食品怎麼處理的問題。」
國內正為了萊豬進口吵得不可開交，日前在討論萊豬時，就有部分輿論推測「福島核食可能是下一個」，隨著謝長廷回國、大方承認，也讓這個猜想成真，他的進展也十分迅速，回台一周左右的時間，上至總統，下至相關部會的首長，該見面的全都見面了，但唯獨行政院長蘇貞昌始終說「我和謝長廷沒碰面、也沒通電話。」蔡英文今日出席防疫紀錄片的活動，會後受訪時被問及核食進口，她表示已經和謝長廷碰面，兩人就台日間重要的議題討論過，核食進口只是其中一項，但「政府在這個階段並沒有討論福島食品怎麼處理的問題。」經濟部長王美花則表示，10日她跟丈夫顧立雄去日本大使館餐敘，是今年6月，她還沒就任經濟部長時就已經約好了，期間也因故延期兩次，直到一個多月前才敲定日期，是「禮貌性聚餐」。媒體追問是否會有「代表政府立場的對談」，王說「台灣駐外代表會有很多不同議題要跟政府接洽，這很正常。」媒體再問是否日方給予的壓力很大，王美花說「經濟部的每個業務都不容易處理，記者這樣問，我當然說有各種事情要努力做，沒完成前都有壓力」。