南韓單日暴增950例破紀錄！疫情蔓延教會、療養院、軍營
南韓單日暴增950例破紀錄！疫情蔓延教會、療養院、軍營
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-12 11:38:58｜update2020-12-12 11:40:32
新冠肺炎肆虐全球，不只美國情況嚴重，亞洲國家如日本、南韓也一樣慘烈。南韓 12 日又暴增 950 例確診，再次刷新疫情爆發以來的最高紀錄。
根據《韓聯社》報導，截至當天 0 時，南韓又多出 950 宗新冠確診，為今年 1 月 20 日南韓境內出現首例後最高，甚至超過第一波大流行時的 909 例。目前南韓正深陷第三波大流行，首都圈再度有教會、療養設施出現大規模群聚感染，包含首爾江西區的聖石教會有 59 人中招，京畿道富川療養院則已有 67 人染病。此外，連補習班、餐廳、軍營等地都出現疫情，各醫院病床短缺，醫療系統快要不堪負荷。報導指出， 12 日新增的 950 例中，就有 928 例是本地社區感染，其中首都圈 669 例(首爾市就 359 例)、京畿道佔 268 例、仁川市 42 例，首爾市和京畿道的單日新增病例也同樣創新高。其餘病例則分散在全國其他地區，如釜山市、江原道、大邱市、蔚山市、忠清北道、慶尚南北道、忠清南道、全羅南北道。
至於 22 例境外輸入，以美國最多佔 7 例、俄羅斯次之，接著還有菲律賓、孟加拉、日本、保加利亞、烏克蘭、土耳其、匈牙利、克羅地亞、阿爾及利亞等。
12 日當天也新增了 6 例死亡，令南韓的累計死亡數來到 578 人，換算下來死亡率約為 1.38% 。
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