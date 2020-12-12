新加坡解除入境限制　指揮中心提數據提醒：仍有本土個案

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新加坡解除入境限制　指揮中心提數據提醒：仍有本土個案

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-12 15:11:20｜update2020-12-12 15:12:00

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（9）日召開臨時記者會，說明新增境外移入確診等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞召開臨時記者會，說明新增境外移入確診等事宜。（圖／指揮中心提供）
新加坡政府日前宣布，自18日起將正式開放來自台灣的短期旅客入境，只要核酸檢測陰性，即可免隔離外出活動。今（12）日中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提出近期新加坡確診數據提醒國人，目前新加坡仍有零星的本土或不明感染源的個案，因此民眾一定要多加注意，如一定要到新加坡的話，還是要做好防疫措施。
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新加坡政府宣布，自18日起將正式開放來自台灣的短期旅客入境，只要核酸檢測陰性，即可免隔離外出活動。對於這項好消息，指揮中心發言人莊人祥昨日表示，新加坡雖然被我方列為是「低風險國家」，但民眾出國前仍需自行評估風險，由於考量現正值秋冬疫情嚴峻時刻，暫不考慮互惠開放。而陳時中今日則說這是新加坡基於對台灣防疫的信任，才做出的決定。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日召開記者會時提到，新加坡仍有零星本土確診個案，像是昨（11）日新增8例，其中7例為境外、1例為本土在勞工宿舍的病例。目前新加坡仍是低風險國家，但過去兩周本土社區病例共有8例，其中有2例感染源不明、3例是過去感染的、2例為勞工宿舍檢出，還有1例是船員。

羅一鈞強調，因為新加坡還有很零星的本土病例，甚至還有感染源不明的狀況，因此國人前往不可當作是零風險的國家。目前全世界仍被我國列為是旅遊疫情風險第三級，不建議前往，如一定要前往的話也要做好防疫措施，如戴好口罩、保持社交距離、避免人潮擁擠的地方，每天量體溫等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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