桃市優良公寓大廈頒獎　鄭文燦：希望社區管理不斷提升

我是廣告 請繼續往下閱讀
建管處表示，今年的評選活動競爭非常激烈，共有62個社區報名參加評選，由專家學者組成的評選團以社區自治與社區互動為主軸，針對社區管理的組織運作、維護品質、社區營造、節能節電及社區防疫5個面向評比，除了5個冠軍社區，也特別表揚其他25個在各面向上有突出表現的獲選社區；今年由「世界CBD大廈社區」、「桃大泰極社區」、「聯上世界社區」、「中悦音樂廣場社區」及「渴望村社區」，分別奪得「小型」、「中型」、「大型」社區、「風韻再造組」及「透天組」的冠軍。
鄭文燦指出，桃園市的人口成長跟都市發展非常快，目前已經成立了6244個社區管理組織，今年的評比以「組織運作」、「公設維護」、「社區營造」、「節能減碳」及「防疫安全指標」五面向評選，獎勵優良管理及積極營造的社區，不論新舊、大小社區均可報名，在遴選出的30個社區中分小型、中型、大型，風韻再造、透天厝等類型社區，每個被選出的社區都是最棒的，不只能夠讓住戶安居，而且也把鄰里關係經營的更好。
鄭文燦提到，市政府每年約編列4600萬社區修繕補助經費，除了公設維護外，還加上智慧節電的補助，像是補助社區設置電動汽車充電站、AED緊急救護、支持使用市民卡改換成門禁卡等節能減碳設計；此外，也引進各種資源，包括社區營造、社區圖書館、社區公設維護等，市府各單位均有計畫提供支持，也希望桃園市的社區管理成效能不斷提升。
建管處處長邱英哲說，今年的頒獎典禮在風禾公園以園遊會的形式舉辦，除於展區介紹今年優良公寓大廈的成果外，現場規劃了魔術師表演、音樂家演奏、創意市集及益智遊戲關卡，與市民大小朋友交流同樂。