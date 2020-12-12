秋冬泡湯好處多　來體驗台中美人湯之旅

近來天氣冷颼颼，正是泡湯的好時機，身處熱氣繚繞的溫泉中，絕對是最棒的享受。台中有谷關、大坑、烏日與東勢四大溫泉勝地，優質溫泉被譽為「美人湯」，台中市政府觀光旅遊局邀請民眾來趟台中感受身心放鬆的溫泉之旅，體驗從市郊到山林，豐富的人文活動與自然美景。

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觀旅局長林筱淇表示，台中溫泉以碳酸氫鈉泉為主，泉水含二氧化碳，會在皮膚表面呈現氣泡，有輕微按摩作用，洗後光滑清爽，紓壓助眠，有益放鬆身心，因此又稱「美人湯」，來到台中溫泉地區還能體驗獨特美景與在地特色。

以谷關地區為例，除了千年五葉松、鱘龍魚及泰雅原住民文化等特色，市府舉辦的「2020谷關七雄‧健行森活」登山活動將在年底前截止，已有超過千名登山好手響應完登拿好禮；而具有「台中後花園」美名的大坑風景區，12條親山步道每到假日熱鬧非凡，周邊粉紅情人橋、新都生態公園、廍子公園都是知名景點；來到烏日溫泉地區，不能錯過大肚山璀璨夜景，白天則可前往知高圳步道、筏子溪河濱公園步道等景點拍照踏青；東勢林場更堪稱台灣中部最美森林花園，有「中部陽明山」之美譽，歡迎大家來台中戶外旅遊，享受台中好湯。





觀旅局提醒，民眾在泡溫泉的時候，應注意身體狀況及遵守使用溫泉的安全衛生注意事項，選擇領有溫泉標章之合法溫泉業者入住，才能保障安全，健康泡好湯。並應遵照中央流行疫情指揮中心公布秋冬防疫專案，自12月1日起，民眾前往溫泉場所，在進出浴池或蒸氣室等活動前後，均應戴上口罩，活動時可取下，但盡量與他人保持社交距離，共同做好防疫工作。

12月是溫泉旅遊旺季，不少業者推出優惠活動或美食特餐，台中日光溫泉會館有「賞花採果輕旅行專案」，指定日每房再折價新台幣1,000元；麒麟峰溫泉會館獨門溫泉土窯雞及何首烏烏骨雞湯，邀民眾大快朵頤；清新溫泉飯店舉辦「愛在聖誕」公益活動，募集指定物資可享住宿折價新台幣1,200元，再抽住宿券1張；龍谷觀光飯店推出「振興券住房平日買一送一優惠專案」；統一渡假村谷關溫泉養生會館推出「冬戀部落森之湯一泊二食方案」，體驗部落特色；明治溫泉飯店不限房型，入住贈送一泊三食；東勢林場推出假日限定古早味棉花糖製作及手作DIY課程，邀請親子同遊體驗。