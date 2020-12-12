遭加控勾結外國勢力！黎智英今出庭　「鐵鍊纏腰」照片曝

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遭加控勾結外國勢力！黎智英今出庭　「鐵鍊纏腰」照片曝

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-12 12:16:51

▲香港壹傳媒黎智英被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件於 12 日在西九龍裁判法院開庭，當天黎除了被上手扣外，腰間還被纏上鐵鍊。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港壹傳媒黎智英被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件於 12 日在西九龍裁判法院開庭，當天黎除了被上手扣外，腰間還被纏上鐵鍊。（圖／美聯社／達志影像）
香港壹傳媒創辦人黎智英，日前因被港府指控涉嫌觸犯串謀欺詐罪而關押，並被拒絕保釋，昨( 11 日)再被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件於今( 12 日)在西九龍裁判法院開庭。黎智英上午被押往法院時，除了被上手扣外，腰間還被纏上鐵鍊。
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綜合港媒報導，黎智英因官司纏身、涉嫌欺詐，至今仍被關押在荔枝角收押所。 11 日突然有消息傳出， 73 歲的黎智英被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，違反《中華人民共和國香港特別行政區维護國家安全法》第 29（4） 條規定。
控方聲稱，黎智英涉嫌在 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 1 日期間，請求外國或者境外機構、組織、人員，對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁等敵對行動，黎智英成為港版國安法實施以來，第 4 個被控違反該法，同時也是第 1 個被此控罪起訴的人。
案件由國安法指定法官蘇惠德處理，並於 12 日在西九龍裁判法院 3 庭審理，所有旁聽者包含記者、律師在內都需經過安檢。相關司法機構聲稱，一向非常重視保安事宜，以確保法院的安全和秩序，亦與警方保持聯繫，會視情況採取適當的保安措施。
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