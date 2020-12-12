三民國小創校百年慶　陳其邁大談鬼滅梗

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三民區三民國小創設於民國10年7月1日，最初以鹽埕區三山國王廟為校址，名為「高雄第三公學校」。民國13年，高雄第一公學校內惟分校與第二公學校三塊厝分校併入，學童激增，原借廟舍不敷應用，乃遷至現址。後來陸續改名為「旭公學校」、「旭國民學校」、台灣光復後易名為「高雄市第七國民學校」、「高雄市三民區三民國民學校」、「三民示範國民學校」，到民國57年改為現名的「高雄市三民區三民國民小學」。
陳其邁表示，三民國小作育英才，有很多優秀的畢業生，是歷史悠久的名校，三民國小100年、高雄也剛好是100年，同時也幫高雄市政府高雄100的活動加油打氣，希望大家能夠在跨年的時候來高雄旅遊；日前「百年視窗」在高雄愛河出海口旁的大元國際大樓正式啟動，並向大眾募集高雄老照片，陳其邁說他自己也挑了兩、三張，究竟是什麼照片就先跟大家賣個關子。
昨日柴山發生一起登山民眾遭槍擊事件，陳其邁強調，第一時間就打電話給即和海軍司令劉志斌聯繫，希望先把靶場實彈演訓先停下來，確認安全無虞再重新使用，市府也派了鼓山區長到傷者家裡慰問，現在就是請楊明州秘書長跟軍方場勘，看到底是哪裡出了問題，務必要把靶場環境的安全做好。