三民國小創校百年慶　陳其邁大談鬼滅梗

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三民國小創校百年慶　陳其邁大談鬼滅梗

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-12-12 13:50:48

高雄市長陳其邁參加三民國小百年校慶，與學校師生歡度校慶。（圖／記者鄭婷襄）
▲高雄市長陳其邁參加三民國小百年校慶，與學校師生歡度校慶。（圖／記者鄭婷襄）
高雄三民國小今（12）日歡度百年校慶，高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌及多位選區議員均到場歡慶這難得時刻；陳其邁笑說，100年前日本大正時期最出名的人應該就是鬼滅之刃的炭治郎和禰豆子了，三民國小和高雄同慶百年，也歡迎大家在跨年來高雄旅遊。
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▲高雄市長陳其邁在陶板上留下手印，未來燒製後將鑲嵌在三民國小名人堂，留作百年紀念。（圖／記者鄭婷襄）
▲高雄市長陳其邁在陶板上留下手印，未來燒製後將鑲嵌在三民國小名人堂，留作百年紀念。（圖／記者鄭婷襄）
三民區三民國小創設於民國10年7月1日，最初以鹽埕區三山國王廟為校址，名為「高雄第三公學校」。民國13年，高雄第一公學校內惟分校與第二公學校三塊厝分校併入，學童激增，原借廟舍不敷應用，乃遷至現址。後來陸續改名為「旭公學校」、「旭國民學校」、台灣光復後易名為「高雄市第七國民學校」、「高雄市三民區三民國民學校」、「三民示範國民學校」，到民國57年改為現名的「高雄市三民區三民國民小學」。
▲三民國小與高雄同慶百年。（圖／記者鄭婷襄）
▲三民國小與高雄同慶百年。（圖／記者鄭婷襄）
陳其邁表示，三民國小作育英才，有很多優秀的畢業生，是歷史悠久的名校，三民國小100年、高雄也剛好是100年，同時也幫高雄市政府高雄100的活動加油打氣，希望大家能夠在跨年的時候來高雄旅遊；日前「百年視窗」在高雄愛河出海口旁的大元國際大樓正式啟動，並向大眾募集高雄老照片，陳其邁說他自己也挑了兩、三張，究竟是什麼照片就先跟大家賣個關子。
昨日柴山發生一起登山民眾遭槍擊事件，陳其邁強調，第一時間就打電話給即和海軍司令劉志斌聯繫，希望先把靶場實彈演訓先停下來，確認安全無虞再重新使用，市府也派了鼓山區長到傷者家裡慰問，現在就是請楊明州秘書長跟軍方場勘，看到底是哪裡出了問題，務必要把靶場環境的安全做好。
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