經濟學人：中共培訓外國政治人物　輸出習思想

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經濟學人：中共培訓外國政治人物　輸出習思想

中央社

calendar_today2020-12-12 13:42:08

▲英國「經濟學人」雜誌一篇文章分析，中國共產黨中央委員會對外聯絡部近年積極替外國政黨安排訓練課程，尤其是在發展中國家，雖不直接宣傳專制，但展現強大中央集權的好處。圖為中國國家主席習近平。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國「經濟學人」雜誌一篇文章分析，中國共產黨中央委員會對外聯絡部近年積極替外國政黨安排訓練課程，尤其是在發展中國家，雖不直接宣傳專制，但展現強大中央集權的好處。圖為中國國家主席習近平。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國「經濟學人」雜誌一篇文章分析，中國共產黨中央委員會對外聯絡部近年積極替外國政黨安排訓練課程，尤其是在發展中國家，雖不直接宣傳專制，但展現強大中央集權的好處。
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中國國家主席習近平本月初宣告，中國共產黨如期完成「新時代脫貧攻堅目標任務」。
「經濟學人」（The Economist）文章提到，中共當然想積極分享消滅貧窮的成就，今年10月，中共舉辦一場為期兩天、大部分採虛擬形式進行的相關主題研討會，有來自超過100國的近400人參與。

中國官方媒體引述與會者的說法，呈現人人讚許中國進步的報導，但這場研討會不只是關於扶持弱勢，也是要誇耀中國的政治模式。

在西方世界，有關中國外交的報導很大程度上是在談論中國變得多麼具有侵略性，有些中國外交人員因慣於反擊外國批評而被稱為「戰狼」。

相比之下，對西方國家以外的人來說，中國官員的言詞溫和得多，這些官員認為中國的治理形式讓中國富起來，且可以幫助其他國家，因此宣揚這種治理形式的優點。

即使在多黨制的民主國家，也有一些人樂見這樣的說法。有媒體報導，在扶貧論壇中，肯亞執政黨秘書長杜朱（Raphael Tuju）說，他的政黨應效法中共。

習近平曾於2017年表示，中國的發展模式為其他國家提供了「新選項」、中國式的作法有助於解決人類的問題，這些言論在西方世界引起騷動。雖然他之後堅稱中國沒打算輸出「中國模式」，實際上，中國官員卻一直這麼做，包括外交人員。

這些官員中，很多效力於中共中央對外聯絡部，例如近期策劃脫貧研討會的那些人。中聯部的任務是在外國政黨之間，爭取對中國的支持。

中聯部雖不直接代表國家，在口頭爭論中也沒什麼作用，但作為中共分支，擁有的權力卻不小，不僅與外交部密切配合，還互相交換人員。

2017年底，中聯部舉辦會議，廣邀120國的政黨領袖及成員，日本、紐西蘭、美國都有人出席，美國的共和黨和民主黨都派代表參加。習近平在會議中發表演說，許多與會者還簽署了「北京倡議」，稱頌習近平和中共。中聯部與政黨打交道時，幾乎來者不拒。

在習近平治下，中聯部的主要工作之一就是替外國政黨安排訓練課程，尤其是在發展中國家。中聯部並不直接宣揚專制主義的好處，但任務明顯是宣傳強大中央集權領導的優點。

中聯部部長宋濤11月與36個非洲撒哈拉沙漠以南國家的政黨領袖進行線上簡報會，他宣稱，中共在發展上的成就，證明了「國民經濟和社會發展5年規畫」有多睿智。

宋濤對這些非洲政界人士說，中國制度可作為參考，「只有維持黨的領導」，這些計畫才能「保持在正確的軌道上」。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，中聯部的工作大多在線上進行，重點經常是中國抗疫的成就，教條之一就是嚴格措施很有效；「習近平談治國理政」一書的相關闡述也常是主題。近幾個月，安哥拉、剛果共和國、迦納、莫三比克、巴拿馬、委內瑞拉執政黨官員都上過這類課程。

在一些民主國家，如迦納、肯亞、南非，中聯部會贊助執政黨成員到中國研習政黨建設及治理。

目前並不清楚這些外國政黨成員在中國的訓練課程中有什麼收穫，這些課程可能只是職涯發展的一種手段，或為了拍馬屁而向習近平致敬的一種方式，畢竟中國在許多發展中國家都是很可觀的放貸和投資來源。

中聯部號稱已與超過160國、逾600個政治組織建立聯繫；在習近平執政期間，這類活動有增無減。

替「國際研究季刊」（International StudiesQuarterly）撰文的學者哈克納許（ChristineHackenesch）和貝德（Julia Bader）發現，在2012年到2017年之間，黨對黨的高層會議增加了50%，每年超過230場。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）學者馬定和（Martin Hala）曾說，這近似於塑造「新的共產國際」（new Comintern）。「共產國際」又稱「第三國際」，是前蘇共領袖列寧（Vladimir Lenin）成立、由共產黨組成的國際組織。
然而，中國的活動和「共產國際」之間有個明顯差異：中國並不宣揚共產主義。中國的目的是展現一個國家未必要實行民主，也可以富起來。在討厭民主制衡原則的政治人物耳裡，中國的聲音自然顯得響亮。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1091212
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