經濟學人：中共培訓外國政治人物　輸出習思想

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「經濟學人」（The Economist）文章提到，中共當然想積極分享消滅貧窮的成就，今年10月，中共舉辦一場為期兩天、大部分採虛擬形式進行的相關主題研討會，有來自超過100國的近400人參與。
中國官方媒體引述與會者的說法，呈現人人讚許中國進步的報導，但這場研討會不只是關於扶持弱勢，也是要誇耀中國的政治模式。
在西方世界，有關中國外交的報導很大程度上是在談論中國變得多麼具有侵略性，有些中國外交人員因慣於反擊外國批評而被稱為「戰狼」。
相比之下，對西方國家以外的人來說，中國官員的言詞溫和得多，這些官員認為中國的治理形式讓中國富起來，且可以幫助其他國家，因此宣揚這種治理形式的優點。
即使在多黨制的民主國家，也有一些人樂見這樣的說法。有媒體報導，在扶貧論壇中，肯亞執政黨秘書長杜朱（Raphael Tuju）說，他的政黨應效法中共。
習近平曾於2017年表示，中國的發展模式為其他國家提供了「新選項」、中國式的作法有助於解決人類的問題，這些言論在西方世界引起騷動。雖然他之後堅稱中國沒打算輸出「中國模式」，實際上，中國官員卻一直這麼做，包括外交人員。
這些官員中，很多效力於中共中央對外聯絡部，例如近期策劃脫貧研討會的那些人。中聯部的任務是在外國政黨之間，爭取對中國的支持。
中聯部雖不直接代表國家，在口頭爭論中也沒什麼作用，但作為中共分支，擁有的權力卻不小，不僅與外交部密切配合，還互相交換人員。
2017年底，中聯部舉辦會議，廣邀120國的政黨領袖及成員，日本、紐西蘭、美國都有人出席，美國的共和黨和民主黨都派代表參加。習近平在會議中發表演說，許多與會者還簽署了「北京倡議」，稱頌習近平和中共。中聯部與政黨打交道時，幾乎來者不拒。
在習近平治下，中聯部的主要工作之一就是替外國政黨安排訓練課程，尤其是在發展中國家。中聯部並不直接宣揚專制主義的好處，但任務明顯是宣傳強大中央集權領導的優點。
中聯部部長宋濤11月與36個非洲撒哈拉沙漠以南國家的政黨領袖進行線上簡報會，他宣稱，中共在發展上的成就，證明了「國民經濟和社會發展5年規畫」有多睿智。
宋濤對這些非洲政界人士說，中國制度可作為參考，「只有維持黨的領導」，這些計畫才能「保持在正確的軌道上」。
在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，中聯部的工作大多在線上進行，重點經常是中國抗疫的成就，教條之一就是嚴格措施很有效；「習近平談治國理政」一書的相關闡述也常是主題。近幾個月，安哥拉、剛果共和國、迦納、莫三比克、巴拿馬、委內瑞拉執政黨官員都上過這類課程。
在一些民主國家，如迦納、肯亞、南非，中聯部會贊助執政黨成員到中國研習政黨建設及治理。
目前並不清楚這些外國政黨成員在中國的訓練課程中有什麼收穫，這些課程可能只是職涯發展的一種手段，或為了拍馬屁而向習近平致敬的一種方式，畢竟中國在許多發展中國家都是很可觀的放貸和投資來源。
中聯部號稱已與超過160國、逾600個政治組織建立聯繫；在習近平執政期間，這類活動有增無減。
替「國際研究季刊」（International StudiesQuarterly）撰文的學者哈克納許（ChristineHackenesch）和貝德（Julia Bader）發現，在2012年到2017年之間，黨對黨的高層會議增加了50%，每年超過230場。
捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）學者馬定和（Martin Hala）曾說，這近似於塑造「新的共產國際」（new Comintern）。「共產國際」又稱「第三國際」，是前蘇共領袖列寧（Vladimir Lenin）成立、由共產黨組成的國際組織。
然而，中國的活動和「共產國際」之間有個明顯差異：中國並不宣揚共產主義。中國的目的是展現一個國家未必要實行民主，也可以富起來。在討厭民主制衡原則的政治人物耳裡，中國的聲音自然顯得響亮。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1091212