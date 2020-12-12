恭喜！李國超「家傳戒指」套牢高欣欣　傳授相戀15年祕訣

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恭喜！李國超「家傳戒指」套牢高欣欣　傳授相戀15年祕訣

記者薛羽彤/台北報導

calendar_today2020-12-12 14:11:30

▲高欣欣（右）、李國超今（12）日完成結婚登記。（圖 / 民視提供）
▲高欣欣（右）、李國超今（12）日完成結婚登記。（圖 / 民視提供）
56歲藝人李國超、51歲高欣欣相識20年相戀15年，在親友及藝人好友兵家綺、紅毛陪伴下，今（12）日早上到戶政事務所辦理結婚登記，高欣欣戴上李國超母親留下來的「家傳鑽戒」正式成為「李太太」，李國超說：「今天開始多了法律責任，很謝謝老天爺把欣欣賜給我，我會好好珍惜她。」問到婚後生活有什麼改變？高欣欣甜滋滋笑說：「還是放生的日子，一切照舊啦，生活還是一樣。」
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▲高欣欣（左）點頭嫁給李國超。（圖
▲▼高欣欣（左）點頭嫁給李國超。（圖 / 民視提供）
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高欣欣去年底接受李國超二度求婚，心中有選定的日子就是今天12月12日，高欣欣表示，「之前媒體受訪有說過會今年結婚，覺得不能食言，所以給我自己很大壓力，看一下時間，大家剛好這陣子都在忙，可能是這喜氣帶來的好事，所以昨天才正式確定，剛好《多情城市》放假一天。」今登記結婚，李國超三姐以及高欣欣三姐還有閨密兵家綺，以及同門紅毛一起陪伴，見證人兵家綺更興奮表示，早就刻好印章，就是為今天見證蓋章做準備。
▲兵家綺（左）、紅毛（右）到場證婚。（圖
▲兵家綺（左）、紅毛（右）到場證婚。（圖 / 民視提供）
李國超非常興奮把高欣欣娶進門，他親密拍老婆的臉：「把李太太娶進來，非常興奮。」談到相愛15年祕訣，李國超：「如果有口角，我會主動認錯，別拖過第二天，兩人在一起就是和氣嘛，在一起久了有默契在，給個眼神就知道，要和平相處。」他前陣子動手術換人工關節，休息一個月，感動高欣欣24小時照顧，不會下廚的她，更是自己學著料理，「那個月讓我更篤定，增加我想娶她回家的心。」
▲高欣欣（左）、李國超愛情長跑15年。（圖
▲高欣欣（左）、李國超愛情長跑15年。（圖 / 記者林調遜攝）
藝人紅毛一通電話就到場，「這是我的榮幸，其實全公司的人都想要來，只要欣姐超哥一聲令下今天一定會爆滿，大家都託我來祝福兩位。」江俊翰本來也想來，但同時間有外景，「好弟弟」傅子純則是準備特製的「結婚證書」禮物十分特別。閨密兵家綺一路看兩人戀愛史，獻上祝福：「希望他們能快快樂樂，平安。」
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