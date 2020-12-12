恭喜！李國超「家傳戒指」套牢高欣欣　傳授相戀15年祕訣

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高欣欣去年底接受李國超二度求婚，心中有選定的日子就是今天12月12日，高欣欣表示，「之前媒體受訪有說過會今年結婚，覺得不能食言，所以給我自己很大壓力，看一下時間，大家剛好這陣子都在忙，可能是這喜氣帶來的好事，所以昨天才正式確定，剛好《多情城市》放假一天。」今登記結婚，李國超三姐以及高欣欣三姐還有閨密兵家綺，以及同門紅毛一起陪伴，見證人兵家綺更興奮表示，早就刻好印章，就是為今天見證蓋章做準備。
李國超非常興奮把高欣欣娶進門，他親密拍老婆的臉：「把李太太娶進來，非常興奮。」談到相愛15年祕訣，李國超：「如果有口角，我會主動認錯，別拖過第二天，兩人在一起就是和氣嘛，在一起久了有默契在，給個眼神就知道，要和平相處。」他前陣子動手術換人工關節，休息一個月，感動高欣欣24小時照顧，不會下廚的她，更是自己學著料理，「那個月讓我更篤定，增加我想娶她回家的心。」
藝人紅毛一通電話就到場，「這是我的榮幸，其實全公司的人都想要來，只要欣姐超哥一聲令下今天一定會爆滿，大家都託我來祝福兩位。」江俊翰本來也想來，但同時間有外景，「好弟弟」傅子純則是準備特製的「結婚證書」禮物十分特別。閨密兵家綺一路看兩人戀愛史，獻上祝福：「希望他們能快快樂樂，平安。」