新增8境外移入確診　分別自印尼、美國及英國入境

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案728為本國籍40多歲女性，今年7月至英國工作，11月27日與2名家人一同返國；個案居家檢疫期間，於12月4日出現全身倦怠、肌肉關節痠痛、頭暈等症狀，12月6日發燒並由衛生單位安排就醫採檢，檢驗結果為陰性，因症狀未改善，12月9日再次就醫採檢並收治住院，於今日確診；與個案同行返國之2名家人目前無症狀，列為居家隔離之接觸者。
案729為本國籍20多歲女性，去(2019)年8月至美國就學，今年11月30日自美國搭機，12月2日入境臺灣後返回住處居家檢疫。個案12月5日曾有喉嚨痛症狀但未回報，12月8日起陸續出現鼻塞、流鼻水及嗅味覺異常症狀，12月9日通報衛生單位後安排就醫採檢，並於今日確診。因個案於住家內之單人套房居家檢疫，未與同住之其他家人接觸，故3名同住家人列自主健康管理。
案731為印尼籍20多歲女性商務人士，今年11月25日與5名同行者來臺，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀。個案12月10日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34)。個案之5名同行者檢疫期滿後自費採檢結果皆為陰性，列居家隔離。
案733、734為家人，分別為本國籍30多歲女性及未滿5歲男童，長期居住美國(前次自臺灣出境時間為2019年3月)，今年12月6日一同返臺，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。案733於12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢及嗅覺異常情形，12月11日衛生單位安排2人就醫採檢，案734就醫時出現發燒症狀，2人均於今日確診。個案檢疫期間，有2名社區管理員曾於收垃圾及送包裹時，短暫接觸個案，但因接觸時間短且有佩戴口罩，故列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計114,742例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含112,239例排除)，其中733例確診，分別為641例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、601人解除隔離、125人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。