沒參加RCEP台灣經濟會受影響？蔡正元：杞人憂天

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「台灣對日、韓、澳、紐都沒有順差，跟這些國家搞免關稅沒有好處，反而讓他們佔便宜。」然而他話鋒一轉，開始批評政府：「台灣對東南亞整體有順差，沒簽RCEP當然會吃虧，也會造成某些行業的失業，但對民進黨政府而言不重要，那麼大的旅遊業都可以放棄，這些受RCEP的失業影響。只是東南亞又算什麼？」
接著他表示，台灣最大的稅收來源是電子資訊產業，而電子資訊業受RCEP影響不大，所以對稅收也不會有太大影響，然後再度把砲口對向政府：「民進黨有稅收可以快樂花，就能控制媒體收攬選票，參不參加RCEP無所謂，有人說中國大陸阻撓台灣加入RCEP，這可能是事實時，但中國大陸也蠻搞笑的，惠台措施搞了一大堆，讓台灣賺進大筆順差的80%。」
蔡正元痛批，蔡英文和民進黨以前痛駡馬英九過度依賴中國，結果蔡英文執政5年，對中國大陸的依賴有過之而無不及，蔡英文信誓旦旦要走另一條路，結果更加走中國這條大路。他還指控：「中國大陸也實際上不斷金援民進黨和蔡英文，讓綠營馬照跑、舞照跳、錢照收，也照三餐罵中國，中國大陸也是ㄧ個德性，對台獨罵個不停，表面上罵得口沫橫飛，現實上縱容，優惠民進黨，比馬英九還軟弱。」
對於台灣不能參加RCEP，蔡正元認為算是中國大陸關了小後門，但卻把惠台大門開得大大的，結果是有沒有RCEP對民進黨政府都沒有影響。嗆完民進黨政府後蔡正元也不忘酸中國：「大陸以前動不動就說沒有九二共識，兩岸關係地動山搖，現在蔡英文廢棄九二共識，大陸也只是做一些不著邊際的動作交家庭作業，還自吹自擂說有戰略定力，根本沒有資格對國民黨怎麼處理九二共識說三道四。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼