沈智慧發起絕食 呼籲審萊豬命令時「讓台灣人看誰贊成」
沈智慧發起絕食 呼籲審萊豬命令時「讓台灣人看誰贊成」
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-12 14:44:08
為抗議萊豬進口，國民黨中常委、前立委沈智慧今天在立法院大門口，發起「野薑花靜坐絕食」活動，要求萊豬行政命令在表決時採記名表決，讓台灣人看看是誰要他們吃下萊豬，她也將持續絕食，直到昏倒送醫為止。
國民黨中常委、前立委沈智慧上午10點到立法院大門口，發起絕食靜坐抗議，前立委許榮淑特地到場送暖，送上毛毯要沈智慧注意保暖，民眾手持野薑花高喊「沈智慧，加油」。沈智慧表示，立法院今年9月25日把萊豬9項行政命令交付聯席委員會審查，依規定3個月後將自動生效，痛批「民進黨別騙了」，要求立法院須在12月22日前採記名表決，「好膽麥走，要對歷史與人民負責」。
沈智慧以野薑花比喻民眾，生長在山間田邊的野薑花，原本與世無爭地開花，但執政者汙染土地，使得野薑花變成不白也不香，必須走出來告訴執政者給他一個生活的權利，「人民有不食毒豬肉、自由活下去、言論自由的權利」。
沈智慧痛批，政府開放萊豬進口，什麼都沒換到，結果即將接任美國總統的拜登，說短期內將不會簽署新的貿易協定，此次開放萊豬只換到台灣人民的健康被政府踐踏犧牲。最後，沈智慧透露，明天養豬大縣、雲林縣長張麗善將親自到場聲援，台中市長盧秀燕若因行程喬不開，會請副市長令狐榮達前來。她呼籲，歡迎為了「護食安、反萊豬」、「反關台、要自由」的民眾加入這場寧靜革命。