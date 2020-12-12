跟進制裁！4中企遭納斯達克從指數名單移除 含中芯國際
跟進制裁！4中企遭納斯達克從指數名單移除 含中芯國際
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-12 14:47:34｜update2020-12-12 14:52:32
白宮上月剛頒布行政命令，將禁止美國投資者購買被列入黑名單的中企證券，總統川普（ Donald Trump ）聲稱，這些公司都與中國解放軍有關。美國電子股票交易所納斯達克（ Nasdaq ）宣布將 4 間中國企業從指數名單移除，以回應白宮的行政命令。
根據《路透社》報導，納斯達克在當地時間 11 日宣布，自 21 日起將包括中國交通建設股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國中車股份有限公司和中芯國際等 4 家的股票刪除。納斯達克發言人表示，指數內只有這 4 間公司被白宮列入黑名單。
美國總統川普 11 月 12 日簽項行政令，從明年 1 月 11 日起，禁止美國投資中共軍方擁有或控制的公司，已投資者則限定在明年 11 月 11 日前撤回。在納斯達克發布此決定前，標普道瓊指數（ S&P Dow Jones Indices ）、富時羅素（ FTSE Russell ）已宣布將從股指產品移除部分中國企業的股票，包括中國中車、中國交建、中國化學、中建國際、中國核建、中國鐵建、中國衛星、中科曙光、海康威視、中芯國際等 。