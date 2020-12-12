中天關台！孫大千批「綠營獨裁」：台灣進入民主黑暗時代
中天關台！孫大千批「綠營獨裁」：台灣進入民主黑暗時代
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 15:24:04
中天新聞台歷經換照申請失敗、假處分遭駁回後，於昨（11）日晚間11時59分確定證照到期，將轉往網路發展，話題持續延燒。對此，國民黨前立委孫大千今上午在臉書表示，台灣告別的不是中天新聞，而是可貴的新聞自由，強調「從中天新聞關台的這一刻起，台灣將進入民主的黑暗時代」。
孫大千表示，台灣告別的不是中天新聞，台灣告別的是可貴的新聞自由，認為從中天新聞關台的這一刻起，台灣將進入民主的黑暗時代，痛批「民進黨已經徹底的成為一個獨裁政權，開放萊豬進口、打壓新聞自由，接下來恐怕還會迎接日本核食，沒有什麼事是民進黨不敢做的」。他呼籲「人民覺醒的時刻到了，台灣需要進行第二次民主革命」，因為當綠色專制政權已經掌握了媒體資源、網路平台，將是民主自由的最後希望，民眾必須學習改變收視習慣，從原本的電視轉到行動裝置，唯有透過YouTube或者是其他的社群軟體，才能夠接收到不同的訊息和事實的真相。孫大千最後強調，每一位捍衛民主價值的民眾，看起來似乎微不足道，然而涓滴可以匯聚為細流，終將成為滔天巨浪，一舉推倒獨裁政權。（編輯：賴詠璿）