前立委絕食抗議萊豬 蘇貞昌：委員保重身體
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-12 15:39:18
立法院本會期審查萊豬進口行政命令，隨著時間過去，法案已經進入深水區，若院會不處理、無法處理，將在本月25日行政命令自動生效。國民黨前立委沈智慧今（12）日上午到立法院發起靜坐絕食，要求行政命令在22日處理，並採取「記名表決」，旨在給民進黨立委壓力。對於沈的做法，行政院長蘇貞昌受訪時強調台灣是民主國家，有言論都能自由表達，更呼籲沈智慧「保重身體。」
而根據院會最新議程排定、不包含25日的院會，值到22日都還是安排立委分組質詢，而按照議事規定，質詢就不會處理法案的二讀、三讀，換言之，25日一到，行動命令自動生效，民進黨立委們可免除投贊成等於要民眾吃萊豬、投反對違逆黨意的壓力。對於沈智慧的動作，蘇貞昌受訪時表示「台灣民主國家，有意見自由表達，希望理性討論，良好溝通，保重身體。」蘇貞昌強調政府會保障食安第一，但用法律設定門檻，怕引起其他國家貿易報復，對台灣的影響更大，進口商若自主標示、宣示不會進口含萊克多巴胺的豬肉，屬於自由貿易的一環，政府也樂見其成，「政府會依據五大措施，源頭管理，標示跟著肉品走，嚴格查驗。」