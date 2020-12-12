暫鬆口氣！浙江台商同機20位旅客、小黃司機全陰性
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-12 15:44:26｜update2020-12-12 15:44:49
面對近來不斷有聲音質疑浙江染疫台商（案719）可能是本土病例，且該台商與之前確診的德國男同住同一個防疫旅館。為此，指揮中心先對14名旅館人員採檢，結果都是陰性。今（12）日再度表示，案719同班機的20個乘客、計程車司機採檢同樣陰性。至於台商與德國男的病毒株基因定序比對，最初步的結果最快今日出爐，但最完整的比對仍要一到兩周後。
由於有一名浙江染疫台商（案719），因為入境第12天才發病，再加上居住的防疫旅館其他樓層，有一名德國的境外移入確診個案，引發各界對於他是本土個案的疑慮。而防疫旅館14位人員日前採檢，不論是咽喉拭子PCR檢測或是血清抗體都是陰性。指揮中心今（12）日再度更新進度，表示案719同班機的20個乘客與計程車司機採檢，同樣是咽喉拭子PCR檢測或是血清抗體都是陰性。至於台商與德國男的病毒株基因定序比對，最初步的結果最快今日出爐，但最完整的比對仍要一到兩周後。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步表示，最完整的定序比對要等兩人的病毒都培養出來，培養大概要一到兩周的時間，才能夠取得全長的病毒株序列來進行比對，而新冠病毒的全長序列大概是3萬個鹼基，如此一來才能釐清兩人的差異度到底多少。而目前會先嘗試就兩人的原始檢體送初步的定序檢驗，但仍要看檢體條件夠不夠，最新進度會跟大家報告。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。