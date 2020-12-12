影／合庫金控正新瑪吉斯盃　全國桌球錦標賽開打

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▲2020年「合庫金控正新瑪吉斯盃」全國桌球錦標賽，今年是第9年。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 12）

王惠美表示，她代表所有縣民歡迎各地好手前來彰化，正新瑪吉斯基於社會責任，不僅熱心公益，且推展運動不遺餘力，也謝謝合庫資助很多國家級選手，這兩家企業在業界中都可說是佼佼者，一起合作，一定能迸出更多的火花、更多的公益，也藉由這個全國性的活動為在地帶來經濟。

合庫金控董事長雷仲達指出，合庫善盡企業的社會責任，常舉辦活動，並成立桌球、羽球及棒球球隊，培育了很多優秀選手，如今天表演賽的桌球國手，羽球隊更有世界球后戴資穎、二哥周天成，棒球也有林瀚等球星，正新公司是全世界十大輪胎廠之一，也是華人第一，合庫與正新的行業雖不同，但一樣為推動運動而努力。

▲2020年「合庫金控正新瑪吉斯盃」全國桌球錦標賽，從樂齡組到國小組共分8組、148隊，參賽人數高達950人，比賽過程相當激烈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 12）

正新橡膠工業公司董事長陳榮華表示，感謝合庫支持連辦9屆比賽，這幾天員林市的旅館、廳餐都客滿，正新會繼續舉辦，盼鄉親持續熱烈支持，目前國際疫情嚴竣，今天能在這邊比賽是非常幸福的事，感謝大家對正新的支持與愛護，未來會贊助更多活動。