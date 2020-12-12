凍死「懷孕女友」直播2小時！真正死因大逆轉 網紅認了
凍死「懷孕女友」直播2小時！真正死因大逆轉 網紅認了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 17:33:13
俄羅斯一名30歲網紅斯塔（Stas Reshetnikov）先前於直播時，為了觀眾「抖內」的1000美元（約新台2萬8000元），將懷有身孕的28歲女友瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）關在攝氏0度以下的戶外數小時，結果卻鬧出人命，釀成1屍2命的悲劇。但近期瓦倫蒂娜遺體的相驗報告出爐，死因竟是「頭部外傷」，而斯塔也坦承當天確實有出拳毆打女友。
綜合外媒報導，30歲直播主斯塔（Stas Reshetnikov）以ReeFlay為名，經常在頻道分享遊戲直播，他和28歲女友瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）的互動與惡作劇的影片，吸引不少粉絲觀看。但於當地時間12月2日，斯塔為了一名網友「抖內」的1000美元（約新台2萬8000元），將懷孕的女友僅穿著內衣，關在零下幾度的陽台數幾個小時，斯塔才打開門，卻發現女友早已去世。更讓人不解的是，直播當時並沒有立即關閉，斯塔還將女友屍體抱至沙發上，回到電腦前繼續直播，一邊喝酒一邊痛哭表示「該死，她好像死了」。
瓦倫蒂娜遺體的相驗報告近期也出爐，但死因卻發生大逆轉！據外媒報導，俄羅斯調查部門人士瓦拉迪（OlgaVrady）表示，死者的死因並非遭到凍死，從死者生前頭部的瘀傷與軟組織出血情況來判斷，真正的死因是頭部受到大力撞擊。驗屍報告指出，瓦倫蒂娜生前頭部有多處瘀傷及軟組織出血。
對此，斯塔應訊時亦坦承，當天有與瓦倫蒂娜發生爭執，甚至曾多次毆打死者的臉部。目前斯塔正在接受調查，倘若被依過失殺人罪判刑，恐面臨最高15年的刑期。不過，斯塔的律師庫拉金（Evgeny Kulagin）則反駁，表示瓦倫蒂娜頭部的情況屬於中風，並非斯塔毆打所致，將對逮捕令提出上訴，「我們繼續堅持他是無罪的。」（編輯：陳雅雲）
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