輝瑞疫苗接種後4人出現「眼歪嘴斜」！FDA：應與疫苗無關
輝瑞疫苗接種後4人出現「眼歪嘴斜」！FDA：應與疫苗無關
記者林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-12 17:32:09
美國食品藥品監督管理局（FDA）在10日批准建議輝瑞和德國 BioNTech合作研發疫苗的授權作為緊急使用，不過綜合外媒報導，傳出在疫苗試驗計劃中，有4名志願受試者出現「眼歪嘴斜」症狀，引發外界恐慌，對此FDA推估是因病毒感染導致面部神經發炎。
根據外媒報導，在美國的2萬1720名自願測試者中，這4名出現顏面神經失調的貝爾氏麻痹症（Bell's palsy）的受試者，均來自施打新冠肺炎的受試者，而在2萬1728名接受安慰劑對照組疫苗的人中，則未有人出現類似情況，也因此疫苗的安全性受到質疑。美國食品藥品監督管理局（FDA）在報告中表示，雖然這4名出現症狀的受試者都在疫苗對照組，但發病率並未高於大眾預期的發病率，這4人出現症狀的時間座落在3天到48天之間，恢復正常則皆為3周以內，顯示這種口歪嘴斜只是暫時性，並只是「剛好」且「隨機」出現在疫苗組的，因為美國每年都會約有4萬人會罹患貝爾氏麻痹症。
FDA人員指出，症狀發生的確切原因還有待釐清，現階段仍無法確認是否與疫苗有關，不過推估應是病毒感染導致面部神經發炎，後續也會持續密切監控出現疫苗副作用的人數。
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