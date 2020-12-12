部分訂單遞延效應 鴻海劉揚偉：明年上半年比今年同期好
部分訂單遞延效應 鴻海劉揚偉：明年上半年比今年同期好
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-12 18:14:05
台灣量子電腦與資訊科技協會與鴻海研究院攜手舉辦，第一屆「台灣量子科技共識論壇」今（12）日上午登場。鴻海董事長劉揚偉親自出席，表示台灣發展量子運算的契機就在這3到5年之間，台灣很有優勢。至於怎麼看明年上半年景氣？他則很有信心認為，「在家工作」需求暢旺，部分訂單將遞延到明年，認為明年上半年，一定比今年上半年好。
劉揚偉表示，其實量子科技的理論已經很久了，現在走到工程發展階段，而下一階段就是應用，台灣如何趕上、展現實力，是非常重要的。尤其全球已經開始重視量子運算發展，是非常明確的趨勢。劉揚偉也說，台灣發展量子運算的契機就在這3到5年之間，台灣的機會就是在半導體產業還有很多會做應用的人才，這就是台灣發展量子科技的優勢，有機會再創另一個半導體奇蹟。
劉揚偉指出，鴻海研究院裡有量子計算及半導體等兩個相關研究所，其中量子運算研究所．邀請到澳洲雪梨科技大學 (University of Technology Sydney) 教授謝明修出任所長，預計明年1月可以到任。至於怎麼看景氣？劉揚偉說，受到「在家工作」需求暢旺，部分訂單需求將遞延到明年，包括組裝代工都是，再加上今年上半年基期較低，因此他預估明年上半年的業績，一定比今年上半年好，甚至明年上半年，也會比今年好，但疫苗施打狀況也關係著表現。另外，客戶新的產品，在新的環境之下，是否仍然可以維持也是關鍵。