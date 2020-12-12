蔡英文籲「考慮國家利益」陳以信批：立委不是被嚇大的！
蔡英文籲「考慮國家利益」陳以信批：立委不是被嚇大的！
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-12 22:48:47
國民黨立委日前提出凍刪「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及國防預算，引發討論，總統蔡英文今（12日）出席活動時回應，立法院也是國家體制的一部分，呼籲立委考量國家整體利益，行政院長蘇貞昌也表示尊重立委依據憲法行使職權，但還是希望立委支持政府編的預算。對此，國民黨立委陳以信痛批，立法院不是「行政院立法局」，凍結部分預算就是要督促政府改進，「請蔡總統、蘇院長不用拿國家利益大帽子來壓立委，國民黨立委不是被嚇大的！」
國民黨主席江啟臣等立委日前在立院提案凍結CPTPP推案預算與國防預算，引發外界討論，綠營則批評國民黨此舉阻礙台灣加入CPTPP，打擊台灣外交工作。對此，蔡英文表示，加入CPTPP是全民所支持的，再困難都要完成，希望刪減或凍結預算不要造成外界對於台灣加入CPTPP的決心有所質疑。至於國防則對台灣安全非常重要，呼籲立委考慮國家利益。蘇貞昌也籲立委支持政府編列的預算，台灣保衛主權不能只是空口說。陳以信則在臉書抨擊兩人的說法，他指出立法院不是「行政院立法局」，朝野立委凍結部分政府預算，是為了督促政府加強改進，不僅天經地義，更是維護國家利益的重要手段，「今天民進黨立委自甘墮落自廢武功，不敢刪凍政府大筆預算，國民黨立委豈能隨之起舞對不起人民？」
陳以信表示，政府每一分預算都是民脂民膏，督促政府把錢花在刀口上本就是人民對立委的期待，要求蔡英文與蘇貞昌不要拿國家利益大帽子來壓立委，「國民黨立委不是被嚇大的」，他也狠酸，若要預算就該拿出改進的理由來說服他人，或是來院會表決，「讓全國人民再次看到民進黨立委投票部隊粗暴輾壓民意的醜態！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼