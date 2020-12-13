Tizzy Bac惠婷尊重表演　染橘髮秒變暴走族　

Tizzy Bac的演唱會「

無限軌道

infinitas」於12月11

、12

日一連2天在

Zepp New Taipei登場，共

3千名歌迷擠爆場館。同時這次也滿足了惠婷想要雷射燈的願望，演唱會不計成本架設雷射燈光，

Tizzy Bac更是唱了足足24

首，惠婷提到：「今年對我們來說也不容易，因為很多事情被

delay，你們的生活也受到影響，但在2020

的結尾我們還是可以在一起，有一種驅邪的感覺，謝謝大家來支持我們這兩天的表演！」

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Tizzy Bac以《你們都不要變》一曲開場，並連飆《淺色的那條》、《查理布朗與露西》、《沙漏》、《灰燼》、《如果看見地獄我就不怕魔鬼》等經典歌，惠婷表示：「上一次這樣的管弦的編制演出是

2013年，而我們歷經了休團、復出，TB三部曲每一部曲都要給大家不同的驚喜，總之，這一part

就是為了你們。」

Tizzy Bac

也自嘲表演造型特殊，繼去年演唱會上的鮮黃色頭髮，這次惠婷染了粉橘色頭髮，她笑說：「每次表演都會做造型，以示對自己工作的尊重，但不知道為什麼每次做的造型，都脫離不了暴走族。」前源則自認這次演唱會造型像「阿尼基」，「連我自己都認不出自己了，拿掉眼鏡照鏡子時想說這誰啊！」