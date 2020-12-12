影／彰化城藝術展「無域之城」 南瑤宮地窖展出
記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-12-12 21:10:00
彰化城藝術展「無域之城」，今（12）日於彰化市南瑤宮的地窖特展室及正殿右護龍等處展出，策展人陳俊德醫師、市長林世賢、縣議員溫芝樺及藝術家在南瑤宮地窖特展室正式啟動，陳俊德醫師強調，這次展覽可說是一次台灣最具規模、最有系統連結美術館與傳統廟宇領域的展覽。
陳俊德指出，今年是疫情年，「無域之城」特別用線上影片的方式展覽，以整座彰化傳統城，奔放奇想的當代藝術，展期至12月29日，是藝術家與觀眾，跨越空間與距離的對話，唯有透過此展才會出現的另一座城市，展覽作品遍及整座彰化古城12個建築的隱藏空間。陳俊德說，你只聽過追劇，有人看過追展的嗎？藝術當代，也當此一情時代，思考另一種展覽模式的可能性，詮釋無域的改念衍繹，無域，不受至於空間現場的影響，也不受疫情影響，而此展並非只是數位化的線上展覽，也非虛擬，而是一場實體實境的真實展覽，一切展覽要素街真實存在，只是觀眾不一定要到現場而已。
透過展覽的連動，呈現這座城市的網絡，12個不一定要抵達，卻又真實存在的實境場域，隱藏在城中某處秘不示人的空間，「古老的寺廟地窖、隨光影幻化幾何的紅磚圖書館、舊集會堂的閣樓一隅、修復古碑的密閉樓層、收藏藥籤的深鎖廂房、曇花旁的老屋咖啡館、跨越陰陽的殿前階梯、宅邸深院的古樓茶席夜、樂友雅集的曲館餘音、舊鐵路宿舍的暗櫃窗景、記憶裡的巷弄老旅館、曉寺鐘聲裡的消失院落」，等待著大家一起來探索，
陳俊德表示，希望藉由展覽讓台灣現代美術館走出去，與地方民眾有更多的互動和推廣，也期盼台灣一般的古蹟寺廟的文化能跨入美術館，去呈現宗教與文化藝術的連結與交流，這次展覽可說是一次台灣最具規模、最有系統連結美術館與傳統廟宇領域的展覽。