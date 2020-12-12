中天關台轉戰Youtube 網路內容管理恐成新挑戰
中天關台轉戰Youtube 網路內容管理恐成新挑戰
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-12 21:32:51
中天新聞台11日午夜過後，正式從有線電視下架，旺中集團董事長蔡衍明則宣布中天將轉戰新媒體，中天電視Youtube訂閱也已達193萬人次。粉專「聲量看政治」在臉書發表對中天轉戰YT的觀察，直指若這種模式能成功，其他媒體恐怕也會用同樣模式紛紛搶進YT，而網路節目缺乏法令規範，加上旺中集團仍有多家頻道與中國時報持續營運，旺中集團並未因此崩解，麻煩的反而是國家傳播通訊委員會（NCC），仍須面對YT內容管理、52台空頻搶進的政治經濟等問題。
「聲量看政治」粉專分析，中天新聞關台是台灣媒體生態與NCC挑戰新的開始，第一個挑戰是，中天到YT另闢新戰場將成為其他衛星頻道一個新的市場觀察實驗對象，若能成功，其他媒體可能也會紛紛搶進，而不是像現在單一節目上傳存檔的模式。粉專指出，現行法令無法規範網路內容，因此中天在YT上的節目頂多只能用「兒少法」、「食安法」、「性侵害防制法」等法律規範，這也說明著網路內容規範的不足，而事實上，網路內容如何規範早該進行，也早有進行，只是一直被擱置而已。
另外，旺中集團有執照的還有中天綜合台、中天娛樂台及中視、中時等平面與網路媒體，中天新聞台亦可在其他頻道改做帶狀時段新聞節目，旺中集團並未因此崩解。因此，中天關台後其實NCC才要面臨更多難題，除了背負箝制新聞自由罵名，52頻道空頻搶進的政治經濟問題、YT內容如何管理都是亟待處理的問題，一個關台的動作之後，其實是更多的新課題要解決。新聞來源為Newtalk 新頭殼