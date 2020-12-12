台鐵力拚坍方段13日通車 林佳龍5度赴現場慰問打氣
台鐵力拚坍方段13日通車 林佳龍5度赴現場慰問打氣
記者林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-12 20:03:14
受到東北季風影響，本月4日台鐵瑞芳至猴硐間因連日大雨，導致邊坡坍方造成火車鐵軌東西正線路線中斷，搶修至今（12）日中午已清除約8500立方的土石，經綜合審慎評估，台鐵持續力拚要在13日搶通東正線為目標，交通部長林佳龍也五度到現場關心搶修同仁與工程作業情形，並予以慰問打氣、強調安全第一為原則。
台鐵持續搶修瑞芳至猴硐段，台鐵局表示，今日清晨現場同仁辦理邊坡整坡作業至第四階（臨軌道約15至20米）處時，將原有砂岩加速清除至頁岩，發現頁岩層滑動走山情形較原預期的嚴重，約向軌道側滑動10至15米，且滑動至軌道東、西正線上方，增加土石清挖困難度。針對此情形，台鐵局在上午9時緊急由局長張政源邀集應變中心相關部門主管及水保局、聯合大地等專業顧問，至現場召開工作檢討會議進行研商，最後達成共識將部分調整修正原規劃之搶修工法，且將增加全測站監控設備，以即時掌握邊坡穩定情形，確保行車安全。
交通部應變中心也在今日下午2點由交通部陳彥伯政務次長主持會議聽取台鐵局搶修工法調整報告，經會中討論確認後，指示台鐵局據以加速辦理搶修作業，並配合增加相關人力、機具及設備投入。
交通部長林佳龍約在晚間6時第五度前往現場視察，關心搶修同仁及作業情形並聽取簡報，同時重申，搶修作業仍應以安全第一為原則。台鐵局說明，現場大雨持續不斷且因岩盤走山情形較預期嚴重，增加搶修作業的困難度，在與相關專業機關及顧問研商、審慎評估仍可克服困難，持續力拚以12月13日搶通東正線為目標。台鐵局指出，在接續短期搶修作業完成後，中期部分台鐵局規劃將持續施作排樁擋土牆，並規劃以格框護坡方式進行邊坡保護，以及加強設置排水系統、固定錨筋、監測設備等。