聽講座說故事　用藝術策展人生、童話解析心理學　

華巍藝術新聞總監賴慕芬12日在高雄市立圖書館城市講堂以「策展人生」為題，和大家分享自己如何走出生命的低谷、撥開陰霾迎向陽光；鐘穎是諮商心理師，擔任高雄中學輔導處主任，將歷年來講座中最精彩的內容匯集成冊出版「故事裡的心理學」，透過小王子、愛麗絲夢遊仙境等11個經典故事，解析心理學。

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「策展人生」講座開場由國際知名的西川淑敏老師帶領「壹元書院」學員及台體大學生舞開序幕，高市圖甫退休的館長潘政儀與會表示，邀請賴慕芬開講，係因為她多元活潑的展覽以及對生活生命堅持的樂觀態度感動。

▲賴慕芬在高雄市立圖書館城市講堂以「策展人生」了為題，和大家分享自己如何走出生命的低谷、撥開陰霾迎向陽光。（圖／記者陳美嘉攝）

她重拾了最愛的藝術，做各類不同面向展覽的幕後推手，成功策展了許多精彩的藝文活動，不僅用人文藝術自我療癒，還創辦了「壹元書院」為新住民開設人文生活化課程，並在賽珍珠基金會董事長尤英夫教授協助下，擔任基金會志工辦理「全國十大新住民新聞徵選」。





鐘穎是諮商心理師，擔任高雄中學輔導處主任，長期在雄中的「親師講座」裡，以解析童話、神話故事，深入淺出探討教授心理學。而新出版的《故事裡的心理學》這本書就是把講座中反應最熱烈的內容彙整，包括小王子、愛麗絲夢遊仙境、桃太郎等11個經典故事。

鐘穎談到，其初衷是以說故事的方式解析深度心理學，舉凡小說神話、童話傳說、案例都是取材和比較對象，故事裡的人物以一種象徵的方式走進讀者的生命，把故事裡的主角們當成自己和所愛的家人與朋友，主角的旅程就是我們自身的旅程，《故事裡的心理學》發表會高雄場定於12月27日在高雄中學舉行，門票收入將全額捐贈人本教育基金會。