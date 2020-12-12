永康街芒果名店年底熄燈！ICE MONSTER：暫時畫下句點
永康街芒果名店年底熄燈！ICE MONSTER：暫時畫下句點
記者林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-12 20:25:52
新冠疫情衝擊旅遊市場，許多觀光客到台北朝聖的永康街芒果冰名店「ICE MONSTER」，傳出因旅客大減、不堪持續虧損，永康創始店將在年底熄燈，對此，ICE MONSTER聲明表示，無奈今年初受到疫情挑戰，永康店將在12月底暫時畫下句點，至於微風信義松高店、誠品西門店將維持正常營運。
台灣芒果冰創始店ICE MONSTER深受國際觀光客的喜愛，也曾被CNN評選為全球10大必吃甜品的芒果冰，在永康商圈的主要客源有近7成都是海外觀光客，但如今受到疫情影響，房租未降收入卻大減，每個月都不斷在做賠錢生意。2012年，ICE MONSTER進駐台北東區，在忠孝東路四段開旗艦店，不過有鑒於東區漸沒落，2019年4月便回歸永康商圈。另外ICE MONSTER還在2015年進軍信義區，設點在微風松高，以及2020年4月開設的誠品西門店。
針對此消息，ICE MONSTER也發表聲明指出，ICE MONSTER永康創始店自去年4月重新回到永康商圈，吸引了許多來自日本、韓國、香港甚至歐美等觀光客造訪，創造來客數與業績持續成長。但無奈今年初以來，受到新冠疫情的衝擊，廣受全球觀光客喜愛的永康商圈，影響更大，許多商家面臨轉型或是暫時歇業的挑戰，ICE MONSTER永康創始店也因此將在12月底暫時畫下句點。ICE MONSTER進一步表示，為秉持永續經營的理念，ICE MONSTER品牌將積極轉型，未來會持續提供以最高品質、結合台灣特有熱帶水果與在地食材的冰品給消費者享用。而分店松高店和西門店則是維持正常營運。