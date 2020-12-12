東北角坍方走山嚴重 林佳龍：改以14日東正線通車為目標
東北角坍方走山嚴重 林佳龍：改以14日東正線通車為目標
記者林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-12 23:33:43｜update2020-12-12 23:34:36
台鐵瑞芳至猴硐段本月4日因連日大雨導致土石鬆動，邊坡坍方造成火車鐵軌東西正線路線中斷，搶修至今（12）日已邁入第九天，台鐵局晚間原指出要力拚13日搶通東正線為目標，不過由於走山狀況比預期中還嚴重，交通部長林佳龍深夜在臉書上宣布，將延至14日通車為目標。
交通部長林佳龍今日晚間6時許，5度前往坍方段慰勉搶修工程同仁，了解並給予最充分的協助，台鐵局也向林佳龍進行簡報說明最新的搶修進度，以及調整搶修工法決議，以避免破壞岩盤穩定性。林佳龍說，隨著土石逐步清理，台鐵局也發現走山的情形比原先預期嚴重，頁岩層向軌道滑動10至15米，並覆蓋在鐵道上方。為此，交通部此長陳彥伯與台鐵張政源局長下午主持應變會議，邀集相關單位、水保局、聯合大地等專業顧問，研商調整搶修工法避免破壞岩盤穩定性。
林佳龍指出，在台鐵與相關專業機關及顧問審慎評估，預計13日完成最後修坡及清運完剩下的土方，並且重新鋪設東正線軌道與架設電力設備，於13日深夜進行列車回送，並藉以測試列車運行安全，以14日東正線單線雙向通車為目標，期待明日天氣可以好轉，讓工程得以照期程進行。
林佳龍數度強調，他今天是第5度來到坍方現場，他的叮嚀不變，搶修工作以安全為第一優先，這是搶通最重要的前提，另外，他也表示，團隊也到一旁的土地公廟廟，祈求工程順利、人員平安。