馬來西亞國防部長再讚 台灣人民自律助防疫
中央社
calendar_today2020-12-13 09:23:02
（中央社記者孫天美吉隆坡12日專電）馬來西亞國防部高級部長依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今天稱讚台灣民眾非常自律地遵守防疫規定，讓台灣得以把2019冠狀病毒疾病控制得很好。
在今天記者會上，被問到大馬2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例增加，政府卻放寬管制，例如允許大部分民眾跨州行動、不再限制小客車內人數等時，依斯邁沙比利表示，當下大馬社區感染率不高，許多新增的確診病例為工廠外勞，只要民眾都能遵守防疫的標準作業程序，就能避免病毒蔓延。他說，台灣就不曾實施行動管制令，確診率卻很低，主要是人民自律防疫之故。
這已經不是依斯邁沙比利第一次稱讚台灣的防疫，他曾於5月3日說台灣因武漢肺炎造成的死亡率全球數一數二低，台灣政府既沒有封城、也沒有限制民眾行動，主要就是因為台灣民眾的自律，這是大馬應當學習之處。
大馬今天確診病例為1937例，累積確診病例為8萬2246例，死亡人數為411人。現今的大馬政府沒有設立副首相職，而是設立4位高級部長職協助首相處理事務。4位高級部長分別掌管國際貿易及工業部、國防部、工程部及教育部。（編輯：馮昭）1091212