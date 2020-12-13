NBA／熱火渴望得到哈登　連「英雄哥」也可能做為籌碼

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NBA／熱火渴望得到哈登　連「英雄哥」也可能做為籌碼

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-12-13 09:23:27

▲邁阿密熱火新秀射手Tyler Herro。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密熱火新秀射手Tyler Herro。（圖／美聯社／達志影像）
James Harden的交易傳聞，仍然吸引多支球隊的關注，根據《邁阿密哨兵報》報導，如果休斯頓火箭隊真的願意把當家球星擺上貨架，那麼邁阿密熱火對此很感興趣，而且願意拿出「英雄哥」Tyler Herro做為籌碼。
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根據此前的消息，除了Harden最想去的籃網之外，76人、公鹿和熱火也都積極的追求「大鬍子」，而相比另外3隊，熱火可能是其中能給出籌碼最好的球隊。
今年才20歲的Herro，上賽季在季後賽中大放異彩，場均16分、5.1籃板、3.7助攻，被認為有望成為下個世代的球星，熱火雖然希望尋求補強，但不輕易將他放到交易名單當中，相當器重這位年輕鋒線。

不過《邁阿密哨兵報》記者Barry Jackson透露，若是為了Harden，那Herro也不再是非賣品，因為球團中有兩名可以參與決策的關鍵人物，都對得到這位超級球星很感興趣。
Harden雖然連年爭取季後賽失利，不過上賽季仍然打出MVP級的數據，有他的加盟，這4隊無論是哪一隊都能立刻變成奪冠大熱門，也因此最終結果更加令人期待。
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