今日氣溫回升但越晚越冷濕　下週二起氣溫將「下探14度」

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今日氣溫回升但越晚越冷濕　下週二起氣溫將「下探14度」

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-12-13 09:36:57｜update2020-12-13 09:37:07

20160309天氣配圖 寒流 天氣冷
▲中央氣象局今（13）預測，受東北季風增強與大陸冷氣團南下影響，週二及下週三晨間氣溫最低僅14度。（圖／NOWnews資料照）
中央氣象局指出，今（13）日受東北季風影響，清晨各地仍較涼，北台灣最低溫約16度，其他地區約18度，而在白天後氣溫將稍回升，不過越晚氣溫越低、水氣逐增，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率；此外，明起東北季風增強且大陸冷氣團南下，氣溫將持續降低，預測下週二及下週三晨間氣溫最低，中部以北及東北部地區低溫約14至16度。
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氣象局表示，今日清晨東北季風影響，各地仍較涼，北台灣低溫約16至18度，其他地區18至20度，白天東北季風稍減弱，氣溫稍回升，北台灣及花蓮高溫約21至24度，中南部及台東26至30度，水氣不多，桃園以北、東半部地區及恆春半島偶有局部雨，新竹以南為多雲到晴，但到了晚上天氣將有所轉變，氣溫方面是愈晚愈冷，水氣也逐漸增加，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續，有局部較大雨勢發生的機率。
另外，氣象局指出，今晚起隨著東北季風增強，台南以北、東北部、東部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，風浪也會增大，明（14）日風力會更強，強風區也會再擴大，海上作業及海邊活動請注意安全。

未來一週天氣方面，氣象局預測，下週一（14）日東北季風增強或大陸冷氣團南下，下週二至下週四（15至17日）東北季風或大陸冷氣團影響，天氣將有明顯轉變；在氣溫方面，下週一愈晚愈冷，到了下週二及下週三晨間氣溫最低，屆時中部以北及東北部地區低溫約14至16度，南部及花東18、19度，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些，下週四雖稍微回溫但感受上仍偏涼，提醒大家做好保暖工作；降雨狀況方面，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島易有降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，請注意，中南部地區維持多雲到晴的天氣。

氣象局表示，下週五（18日）東北季風或大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫稍回升；北東仍有斷斷續續的降雨，中南部地區天氣穩定、多雲到晴；下週六（19日）東北季風將再度增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；20日至22日東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，由於北台灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，再加上近日宜蘭外海地震的影響，北部及東北部山區容易有坍方及落石，前往上述區域務必注意安全。
根據環保署空氣品質預報資訊，今日白天境外污染物移入情況稍趨緩，北部空氣品質可望稍好轉，但中南部地區位於下風處，擴散條件較差，污染物濃度仍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。
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