NBA／睽違277天的勇士比賽！Curry在觀眾席上飆進三分球
NBA／睽違277天的勇士比賽！Curry在觀眾席上飆進三分球
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-13 09:50:37
金州勇士今天將和丹佛金塊展開首場季前熱身賽的較量，而這也將是這支冠軍球隊自今年3月11日以來首場正式比賽，而Curry也在賽前進行了特別版的「例行儀式」——在看台上飆進了一顆三分球！
今年32歲的Curry已經是勇士隊史最偉大的球星，曾經帶領球隊連續5年打進總冠軍賽，並且豪取3冠，但這位2屆MVP卻在上個賽季因傷只打了5場，球隊也因此未能闖進季後賽。勇士隊上一次打NBA比賽，已經是在今年3月11日時，那時他們的對手是快艇，之後球季因為疫情而暫停，而復賽階段勇士因為戰績太差，因此並未前往「泡泡園區」。
而相反的，金塊上賽季一直殺進到西區決賽才落敗，因此他們最後一場比賽距今僅有77天，那是在9月27日的西決系列賽第5戰，也就是和勇士差了整整200天。
而對於Curry來說，能再一次於場上展現自己的才華，自己是相當開心，過去他在賽前總會在球員通道前表演「大號三分球」，而今天他更是加碼在觀眾席上嘗試投射，並且順利命中。