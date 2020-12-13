新北耶誕城擠爆！「一圖」曝上帝視角　網驚呆：很像螞蟻

新北歡樂耶誕城於昨（12）日與今（13）日舉辦「巨星演唱會」，吸引更多人潮。然而，有網友就在臉書社團PO出昨晚的「爆炸式人潮」，上帝視角曝光，讓網友看後不禁直呼「很像螞蟻」。

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接連舉辦10年的「新北歡樂耶誕城」已於11月13日正式展開，眾所矚目的「耶誕主燈秀」，今（2020）年與國際接軌，首度結合「迪士尼經典童話」，打造全台唯一的迪士尼主題3D光雕雷射有網友投影秀，許多民眾都爭相朝聖。

而昨日重頭戲「巨星耶誕演唱會」開跑，今年邀請到Hebe田馥甄、玖壹壹、八三么與頑童等卡司接棒演出，活動皆為免費入場，再度吸引不少粉絲前往。

▲有網友分享「新北歡樂耶誕城」的人潮。（圖／翻攝自臉書社團《我是板橋人》）

由於受到巨星吸引，除了雙北市的居民外，許多外地人也特地北上踩點，不過，一名網友就表示，自己被困在「毀滅式人潮」中，讓他嚇壞直說「這人潮真的很猛。」另還有在附近上班的民眾分享畫面，只見十字路口上，滿滿人潮在鑽動，讓網友不禁直呼「以為是螞蟻鑽來鑽去。」

畫面曝光，眾人也議論紛紛，「就算人潮多，我還是每年都去哈哈」、「今天明天有演唱會，所以比平常更爆滿唷！」「今年真的很漂亮」、「待在家，覺得很輕鬆」、「每年都是這樣，正常發揮」、「每年都這樣啦，但真的蠻漂亮就是了」、「今年真的蠻美的，我大概月底再去哈哈」。（編輯：許苡晴）