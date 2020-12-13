NBA／熱身賽才打3分鐘就「見血」！字母哥搶籃板遭肘擊
NBA／熱身賽才打3分鐘就「見血」！字母哥搶籃板遭肘擊
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-13 10:32:08
NBA季前熱身賽今天繼續開打，密爾瓦基公鹿首戰對上達拉斯獨行俠，不過在這場比賽首節「字母哥」Giannis Antetokounmpo就被Dorian Finney-Smith給肘擊出血，所幸沒有大礙。
本場比賽首節還有8分多鐘時，在對手三分球未進後，Antetokounmpo在籃下準備搶籃板，而和Smith在卡位的過程中，被對方一肘給打到了臉部。之後Antetokounmpo倒地不起，球隊工作人員立刻上來關切，並且幫他進行治療，而此時可以看到Antetokounmpo手上有血，之後他也暫時回到板凳區。
所幸這一次的意外最終沒有造成太大的影響，Antetokounmpo在貼紮後就回到球場繼續奮戰，首節他就得到6分、5籃板。而今天首節還發生了另一件趣事，那就是在比數4:0領先時，Antetokounmpo持球推進到前場，結果他出乎眾人意料之外的在三分線上拔起出手，結果是一顆令人尷尬的「籃外空心」，也讓球迷調侃說：「熟悉的字母哥回來了！」